Waarom we in coronatijden massaal puzzelen tegen de verveling

Vrije tijd Puzzelen, alleen iets voor de kleinsten? Nonsens. In coronatijden zijn we er allemaal verzot op. En dat is logisch, zegt de bekende neuroloog Steven Laureys. “Het werkt rustgevend en helpt om je zinnen te verzetten.”

Tot voor kort was het oubollig. Puzzels werden gelinkt aan speelgoed voor kinderen, of vermaak voor de iets oudere bevolking. Maar een twintiger die op een zaterdagavond voorovergebogen zit aan een tafel vol met puzzelstukjes? Eerder meelijwekkend. Heeft die niets beters te doen?

In coronatijden is dat standpunt volledig omgedraaid. Nu we met z’n allen moeten binnenblijven, zijn we op zoek gegaan naar manieren om verveling tegen te gaan. En legpuzzels spannen de kroon. De zusjes Olga en Ella Leyers zijn fan, en posten een foto van hun puzzelprestaties op Instagram. Net zoals DJ Anouk Matton, de Amerikaanse talkshowhost Ellen Degeneres en vele andere socialemediagebruikers.

Puzzeldozen van 10 kilo

Ook speciaalzaken zien dat de verkoop enorm is toegenomen. Marjolijn Van Mellaerts, zaakvoerder bij Lotana Spel- en Puzzelmagazijn, staat er versteld van. “Normaal gezien verkopen we vooral gezelschapsspellen. Legpuzzels zijn een klein extraatje. Maar nu is de vraag naar puzzels niet bij te houden. We verkopen er zeker tien keer zoveel”, vertelt ze ons. Hoe moeilijker, hoe beter, lijkt het wel. “Vandaag verkochten we er nog een van 18.000 stukjes. De doos woog bijna 10 kilo.”

Bij Bol.com valt hetzelfde fenomeen op. Puzzeldozen gaan er als zoete broodjes over de (digitale) toonbank. En daar is, stelt Van Mellaerts, een simpele verklaring voor. “Plots heeft iedereen tijd om handen. Wat kan je anders doen binnen? Daarnaast merken we dat mensen het ook graag cadeau geven. Omdat ze bijvoorbeeld niet meer wekelijks op bezoek kunnen bij hun oma, en toch willen laten voelen dat ze aan haar denken.”

Ideale piekermedicijn

Een leuk tijdverdrijf of geschenk, dat is puzzelen zeker. Maar het is ook meer dan dat. Het helpt ook om je hoofd leeg te maken. Daar is Steven Laureys, de bekende neuroloog en schrijver van het ‘No-nonsense meditatieboek’, het mee eens. “In deze vreemde tijden leven we met veel onzekerheid, en dat kan ons angstig maken. Het stemmetje in ons hoofd begint dol te draaien waardoor we ons op den duur allerlei doemscenario’s inbeelden. Door te puzzelen, ga je dat stemmetje het zwijgen opleggen. Op voorwaarde dat je het mindful doet: je gaat niet multitasken, maar focust je enkel en alleen op de kleine stukjes die voor je liggen. Dat werkt rustgevend en helpt om je zinnen te verzetten."

Door te puzzelen, krijg je ook een gevoel van controle Neuroloog Steven Laureys

Volgens Laureys geven puzzels ook een gevoel van controle. “Puzzels hebben duidelijke spelregels en dito uitkomst. Als je er eentje hebt afgewerkt, krijg je het gevoel dat je de touwtjes in eigen handen hebt. Plus een shot euforie als de laatste stukjes in elkaar passen. Want je kan trots zeggen: ‘Kijk, zelfgemaakt!’.”

Goed voor je geheugen

Dat geldt trouwens ook voor breien, het maken van gezichtsmaskers, piano spelen, mandala’s inkleuren of zelfs opruimen. Al heeft puzzelen nog een extra voordeel. “Onderzoeken hebben aangetoond dat het je beide hersenhelften stimuleert. Dat wil zeggen dat puzzelen goed is voor je geheugen, probleemoplossend vermogen, en visueel en ruimtelijk denken. Dat zien we bij kruiswoordraadsels en sudoku’s, maar ook bij legpuzzels. Het beste effect krijg je trouwens als je het met anderen doet.” Volgens de regels van social distancing haal je er dus best je huisgenoten bij, of zoek je virtueel contact voor online spelletjes.

Nog op zoek naar een nieuwe uitdagende puzzel? We zochten alvast enkele exemplaren bij elkaar.

1/ Sixtijnse Kapel van Educa, 18.000 stukjes, 175,51 euro, te koop via Bol.com.

2/ Puzzel Masai Mara National Park van Ravensburger, 1.000 stukjes, 17,99 euro, te koop via Dreamland.

3/ Moderne kunstpuzzel Make Your Own Mondrian, 57 tegels, 18 euro, te koop via Piet Moodshop.

4/ Map Wayve van Heye, 2.000 stukjes, 27,50 euro, te koop via Lotana Puzzelmagazijn.

5/ Technicolor Treats van Springbok, 1.000 stukjes, 35 euro te koop via Amazon.

