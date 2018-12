Waarom tuinieren niet alleen voor ‘oude mensen’ is Valérie Wauters

27 december 2018

14u43

Bron: Red 0 Vrije tijd Geef maar toe: wanneer we het woord tuinieren in de mond nemen komt je waarschijnlijk een beeld van een gepensioneerd persoon voor de ogen. Toch wagen heel wat jongeren zich tegenwoordig in de tuin, gewapend met een hark en een schop. Terecht!

Tuinieren blijkt namelijk heel wat voordelen te hebben (buiten het feit dat je tuin er altijd netjes bij ligt, natuurlijk). Wij zetten ze graag even voor je op een rijtje.

1. Het helpt om stress te verminderen

Voor een Nederlands onderzoek werd aan 2 testgroepen gevraagd om een stresserende taak uit te voeren. Daarna kreeg 1 groep de opdracht om gedurende 30 minuten in de tuin te werken. De andere groep mocht binnen een boek lezen. Uit het onderzoek bleek dat de groep die mocht tuinieren niet alleen een beter humeur had aan het einde van de test, maar ook een lager cortisolniveau (cortisol staat ook gekend als het stresshormoon).

2. Het geeft je zelfvertrouwen een boost

We zien zelden zo snel de resultaten van onze positieve acties als bij tuinieren. Je tuin verzorgen en hem nadien - letterlijk - zien bloeien geeft je zelfvertrouwen een echte boost. Jij bent immers degene die ervoor gezorgd heeft dat je planten de liefde en verzorging kregen waardoor ze konden groeien en bloeien.

3. Het helpt om angsten of depressieve gevoelens te verminderen

In de natuur zijn wordt warm aanbevolen door medische professionals voor mensen die kampen met problemen met hun geestelijke gezondheid zoals angsten en depressie. Meer nog: er bestaat iets als tuinbouwtherapie. De voordelen hiervan komen voort uit de combinatie van fysieke activiteit, bewustzijn van de natuurlijke omgeving, cognitieve stimulatie en tevredenheid over het gedane werk. De ideale ‘therapeutische tuin’ bevat een combinatie van voedselproducerende, bloemende en geurende planten, zodat alle zintuigen gestimuleerd worden.

4. Het helpt het risico op Alzheimer te beperken

Een langetermijnstudie volgde bijna 3.000 oudere volwassenen gedurende 16 jaar, waarbij verschillende vormen van dementie en verschillende leefstijlfactoren onderzocht werden. Onderzoekers kwamen er daarbij achter dat dagelijks tuinieren de grootste risicoreductie voor dementie met zich meebracht.

Alzheimer is een enigszins mysterieuze ziekte, dus het is moeilijk om precies vast te stellen wat het is dat tuinieren zo heilzaam maakt. Er wordt echter gedacht dat, omdat tuinieren zoveel van onze belangrijke functies aanspreekt (zoals kracht, uithoudingsvermogen, behendigheid, leren, probleemoplossend vermogen en sensorisch bewustzijn), de voordelen waarschijnlijk te danken zijn aan een combinatie van de verschillende aspecten die het tuinieren omvat.

5. Het houdt je fit

De verschillende posities die we moeten aannemen tijdens het tuinieren zorgen ervoor dat ons lichaam in vorm blijft. Niet alleen verbrand je flink wat calorieën tijdens het tuinieren, je lichaam heeft er ook baat bij. Zo is het hurken bij het wieden van onkruid bijvoorbeeld goed voor je dijen en train je bij het schoppen en rondrijden met de kruiwagen je armspieren en je buikspieren.

6. Het is goed voor je immuunsysteem

Vies worden en je blootstellen aan bacteriën helpt je immuunsysteem te versterken. Van tuinders is bekend dat ze een sterker immuunsysteem hebben, en dat kan alleen maar goed van pas komen wanneer het griepseizoen weer in alle hevigheid uitbarst.