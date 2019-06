Waarom je volgens een stewardess het best vroege vluchten boekt LDC

18 juni 2019

11u59

Bron: NBC News 0 Vrije tijd Vertrek je binnenkort op vakantie en ben je van plan om te vliegen? Dan doe je er goed aan om een vroege ochtendvlucht te boeken.

Toegegeven: het is geen pretje als je wekker om 3 uur ‘s ochtends begint te rinkelen. Maar volgens Stella Connolly, een stewardess die vooral bekend is van haar vlogs Fly With Stella, is het absoluut de moeite om op te staan bij het ochtendgloren voor een vroege ochtendvlucht.“Zo’n vluchten zijn altijd het beste. Ze zijn zo goed als altijd op tijd”, beweert ze. Haar redenering: “Als één vlucht vertraging heeft, krijg je een sneeuwbaleffect en is de kans groot dat latere vluchten ook vertraging krijgen.”

Een vlucht zonder vertraging is niet alleen fijn nieuws voor alle passagiers, maar ook voor de vliegtuigbemanning. “Mensen vergeten vaak dat stewards en stewardessen het ook vervelend vinden als een vlucht vertraagd is”, stelt ze. “Wij willen ook zo snel mogelijk naar huis of naar de bestemming.”

Nog een voordeel van vroege ochtendvluchten is dat vliegtuigen vaak een tikje properder zijn. De zitjes, de gangen, de cabine en co. krijgen ‘s ochtends immers vaak een betere poetsbeurt.