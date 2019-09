Waarom je linkeroog het geheim is van een geslaagde selfie LDC

11 september 2019

09u22 0 Vrije tijd Donkere kringen onder je ogen, een puist die je neus ontsiert of een dubbele kin die prominent aanwezig is. Het nemen van de perfecte selfie lijkt soms wel een mission impossible. Al hebben wetenschappers een handig trucje ontdekt. Tijdens het maken van de foto moet je focussen op je ogen, en meer bepaald je linkeroog.

Schilders gebruiken het oog van hun model vaak als het middelpunt van hun kunstwerk. Dat geldt ook voor portretfotografen: mocht je een foto in twee plooien, zou één van die twee ogen op de plooilijn staan. Een trucje dat selfiemakers ook toepassen, zo blijkt uit een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

De wetenschappers hebben ongeveer 4.000 selfies vanop Instagram geanalyseerd. De foto’s werden onder andere gemaakt in New York, São Paulo, Moskou, Berlijn en Bangkok. Het gaat hierbij om standaard selfies - oftewel foto’s die gemaakt worden met gestrekte arm of een selfiestick - en selfies in de badkamerspiegel. Grelfies, oftewel groepfoto’s, en selfies met dieren werden niét onderzocht.

Bij elke foto werd gekeken naar de horizontale positie van de ogen tegenover de middelste lijn van de foto. Wat blijkt? Veel selfiemakers hadden de neiging om één van de ogen te centreren, een beetje meer naar links dan pal het midden van de foto. En meestal was dat het linkeroog.

De wetenschappers zijn niet verrast door de resultaten. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat selfiemakers hun linkerkaak vaak beschouwen als ‘hun meest fotogenieke kant’. “Het is al vaker bewezen dat schilders de neiging hebben om één oog te centreren in hun portretten. Blijkbaar hebben selfiemakers die gewoonte overgenomen”, besluit hoofdonderzoeker Christopher Tyler, professor aan de Universiteit van London.