Waarom iedereen water drinkt uit Dopper (behalve de Amerikanen)

Dopper verkocht vorig jaar 1,6 miljoen flessen, het Haarlemse bedrijf draaide een omzet van 9,6 miljoen euro. Het iconische ontwerp, bedacht door de Zeeuw Rinke van Remortel, is beroemd in Nederland, maar doet het ook goed in België, Frankrijk, Spanje en Italië. “Dat voelt toch wat dubbel, want we blijven nieuwe producten op de wereld zetten”, zegt oprichter Merijn Everaarts. “Aan de andere kant: als mensen uit onze fles drinken, kopen ze minder flesjes mineraalwater die ze na één keer gebruik alweer weggooien.”

Het terugdringen van wegwerpplastic om de oceanen te beschermen is de grote missie van Everaarts en zijn team. Het idee voor Dopper ontstond in 2009. Op het strand van Bloemendaal zag Everaarts hoe honderden petflessen achterbleven na een zomerse dag. Het was de aanleiding om concrete maatregelen te bedenken om de plasticsoep te verminderen. “In Nederland kun je prima water uit de kraan drinken en hoef je helemaal geen kleine flesjes water te kopen. Zo kwam ik op het idee van de herbruikbare fles. Een fles die niet alleen praktisch moest zijn, maar ook lichtgebouwd en met een fraai ontwerp.”

Het viel hem op dat vooral vrouwen vaak met de dop van hun waterflesje spelen. Bij het bedenken van een naam kwam het woord ‘dop’ regelmatig voorbij. Dit onderdeel speelde sowieso een hoofdrol in het ontwerp, aangezien de opening van de fles extra groot moest zijn, zodat alle onderdelen goed konden worden schoongemaakt. De naam Dopper was geboren.

Nepal

Met behulp van een duidelijke boodschap en, niet te vergeten, zijn marketingkracht wist ­Merijn Everaarts in tien jaar tijd miljoenen Doppers te verkopen. Je zou misschien verwachten dat de Haarlemmers toe zijn aan de productie van recycleerbare broodtrommels of andere duurzame producten, maar dat gaat niet gebeuren. “Dat past niet bij waar we voor staan. Ons belangrijkste doel is het terugdringen van plastic flesjes. Daar richten we ons volledig op. Er is nog veel werk aan de winkel als je beseft dat er jaarlijks 8 miljoen ton plastic afval in de oceanen terechtkomt.”

Naast het verkopen van duurzame flessen heeft Dopper educatieprojecten opgezet om leerlingen te laten zien hoe groot het plastic­probleem is. “We hebben voor basisscholen een speciaal onderwijspakket samengesteld, maar we richten ons ook op studenten. Als je wil afstuderen op bijvoorbeeld het verbeteren van de waterkwaliteit of het terugdringen van de plasticsoep, kun je via de Dopper Changemaker Challenge onze hulp krijgen.”

Ook zet het bedrijf zich in voor schoon water in Nepal. Via een zogeheten impactfonds geeft Dopper geld aan drinkwaterprojecten. “Voor ons is het logisch dat we water uit de kraan drinken, in Nepal is dat een heel ander verhaal. De afgelopen drie jaar hebben we ervoor gezorgd dat vijftien scholen toegang hebben tot schoon water.”

Na tien jaar zou je denken dat de groei in eigen land is verzadigd en dat iedereen die zo’n fles wil, er eentje heeft. “Dat zou logisch zijn, maar we groeien in eigen land nog steeds. Nu brengen we af en toe flessen in een andere kleur of gemaakt van ander materiaal op de markt. Naast de plastic fles verkopen we nu ook Doppers van metaal en glas. De glazen variant is ook geschikt voor koffie of thee. Er zijn mensen die thuis inmiddels zes Doppers hebben staan. Het is maar goed dat het materiaal volledig recyclebaar is.”

Te licht

Dopper is niet overal een succesverhaal. Everaarts had grootse plannen om de Verenigde Staten te veroveren, maar dat is niet gelukt. “Na acht jaar proberen hebben we de stekker eruitgetrokken. We hadden zelfs het plan om in de VS zelf flessen te produceren, maar dat gaat niet gebeuren. Het grootste probleem waar we tegenaan liepen was het gewicht van onze fles. Amerikanen zijn gewend aan grote en zware spullen. Ook op het gebied van bekers, borden, flessen en bestek. Wij hebben juist een lichtgewicht fles, mensen vinden dat daar toch een stuk minder. En om nou speciaal een zware fles voor de Amerikaanse markt te maken, dat gaat te ver.”

Everaarts ziet meer brood in de Europese en Aziatische markt. “Zeker nu we glazen flessen hebben om thee uit te drinken, zijn Aziatische landen interessant voor ons. We zijn te koop in honderd landen.”

Yoga

Het bedrijf is er nog niet uit of er ooit eigen winkels komen. De uitvalsbasis in Haarlem is in elk geval te klein geworden om de groei van het bedrijf bij te benen. “We zijn uit ons jasje gegroeid. We werken nu met vijftig mensen en hebben 23 vacatures. Volgend jaar verhuizen we naar een groter pand. Een monumentaal gebouw uit 1937, ik denk dat het een hemelse werkplek wordt. Inclusief plant powered restaurant, yoga en een ruimte voor mindfulness. Zo scheppen we de juiste voorwaarden voor nieuwe ideeën om concreet bij te dragen aan ons grote doel: schone oceanen en schoon drinkwater.”