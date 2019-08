Waarom er zoveel pop-ups in Knokke-Heist openen en waar je moet zijn Timon Van Mechelen

03 augustus 2019

12u37 2 Vrije tijd Het is al langer een bekend fenomeen: in de zomer barst het in Knokke-Heist van de pop-upwinkels. Opvallend meer dan in andere badsteden. Zo maakten onze regio-collega’s al eens Het is al langer een bekend fenomeen: in de zomer barst het in Knokke-Heist van de pop-upwinkels. Opvallend meer dan in andere badsteden. Zo maakten onze regio-collega’s al eens een overzicht van 10 adressen , maar zijn er nog genoeg andere winkels om een kleine reisgids mee te vullen. Daarom vullen we de lijst hieronder nog eens aan met een aantal mode-hotspots.

Knokke-Heist is aan de kust al enkele jaren dé ‘place to be’ voor tijdelijke winkels tijdens de zomermaanden. “Eigenlijk volgen bekende merken hun cliënteel”, verklaart schepen van Lokale Economie Kris Demeyere het succes. “In juli en augustus zijn er hier voor hen heel wat potentiële kopers aanwezig. Het openen van een pop-up is het logische gevolg.”

1. Lies Mertens + Studio Collect + LOFT optiek

Van de Antwerpse Steenhouwersvest naar de Belgische kust: de drie labels huizen nog tot 30 september samen in een pand aan zee. Lies Mertens staat bekend om haar tijdloze lederwaren die vervaardigd zijn van bio-leer. Studio Collect is dan weer een sieradenmerk dat werd opgericht door 4 ontwerpsters met een gedeelde passie voor juwelen en design. Loft is een brillenmerk van handgemaakte monturen.

Dumortierlaan 9 - Knokke.

2. Marie-Marie

De Belgische speciaalzaak in bed- en badlinnen viert dit jaar zijn 40ste verjaardag en ter ere daarvan openen ze onder meer een tijdelijke winkel in Knokke. Het pop-upfiliaal heeft hetzelfde aanbod als de winkel in Antwerpen, al kun je hier ook terecht voor zomerse strandaccessoires zoals strandlakens en -tassen.

Kustlaan 94 - Knokke.

3. RectoVerso x KAAI

Na een tijdelijke winkel in Antwerpen, opende het Belgische sportmerk RectoVerso begin deze zomer ook een pop-up in Knokke. En dat doen ze niet alleen: ze sloegen namelijk de handen in elkaar met het eveneens Belgische merk KAAI, dat dan weer handtassen verkoopt. De tijdelijke pop-upstore kreeg de naam Summer CoLab Store mee, een samentrekking van ‘collaboration’ en ‘laboratorium’. Verder kun je er bijvoorbeeld ook nog de Belgische gin van Shoreline kopen en de chocolade van Olivier van Neuten.

Kustlaan 18 - Knokke.

4. CDKN Concept Store

CDKN Concept Store – dat staat voor Criminal babies, Dandy kids, Killer women & Notorious men – is een concept van Caroline Degeyter. Haar doel was om kleine en grote Belgische merken de kans te geven om hun krachten te bundelen en hun label te boosten. Merken die er hun producten aan de man willen brengen, kunnen daarbij zelf kiezen hoeveel geld ze spenderen aan hun corner en of ze zelf in de winkel staan of niet. Om het zo ook toegankelijk te maken voor jonge start-ups. Onder andere The Dough Bar, Captain Cork en LA VIE EN FLEUR vind je in de CDKN Concept Store. Nog tot 1 september.

Dumortierlaan 21 - Knokke.

5. Unsaid Library

Ook juwelenmerk Unsaid Library opent een pop-up in de mondaine badstad. Wat het merk uniek maakt, is dat elk juweel in een doos wordt gegeven die de vorm heeft van een boek. Door meerdere juwelen te verzamelen, leg je zo je eigen bibliotheek aan. Er zijn 11 verschillende collecties juwelen die elk voor een andere soort onuitgesproken emotie staan. Parallel vertelt bijvoorbeeld hoe 2 mensen er steeds voor elkaar zijn zonder elkaar te kruisen of dwarsbomen. De Afterglow-collectie staat dan weer voor “Wat wij deelden, was beeldschoon”.

Zeedijk 739 - Knokke.

6. Diga

Zowel liefhebbers van mode en interieur als die van fijnproeverij komen bij Diga aan hun trekken. Zo kun je er de salopetten van het nieuwe Belgische merk Nunchi kopen, een glaasje natuurwijn van de Leoni wijnbar drinken of meubels kopen van vintage design label Christiansen & Christiaensen. Daarnaast organiseert Diga elke maand de vernissage ‘LIMITED’ waar er bij een hapje en een drankje verschillende limited editions voor je interieur gepresenteerd worden.

Zeedijk 524 - Knokke-Heist.