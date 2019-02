Waarom de snoozeknop ons maar 9 minuutjes extra slaap gunt

Valérie Wauters

01 februari 2019

07u48

Zelfs bij het vroegste ochtendgloren heb je je vast weleens afgevraagd waarom de snoozeknop je maar 9 minuutjes extra slaap gunt. 9 lijkt immers een compleet willekeurig getal, al blijkt er wel een heel logische verklaring voor.

De schijnbaar willekeurige 9 minuten hebben we te danken aan het ontwerp van de klok. Tegen de tijd dat de snoozefunctie werd toegevoegd aan klokken en wekkers in de jaren 50, was het binnenwerk van alarmklokken gestandaardiseerd. Dat betekende dat de tanden van de snoozefuntie moesten passen in de bestaande tandwielconfiguratie van de klok. Daardoor hadden technici de keuze: ofwel de sluimerstand instellen op iets meer dan 9 minuten, of iets meer dan 10 minuten.

Uit eerder onderzoek bleek echter dat 10 minuten te lang was, omdat men dan terug in een diepere slaap zou vallen. Om deze reden besloten de klokfabrikanten dan ook om voor de optie van 9 minuten te kiezen. Daardoor zou je immers makkelijker en vrolijker wakker worden.

