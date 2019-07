Waarom de Alpen ook in de zomer een ideale reisbestemming zijn Timon Van Mechelen

09 juli 2019

16u02 2 Vrije tijd In de winter trekken we massaal naar de Alpen om te skiën, maar ook zomervakanties in de bergen winnen aan populariteit. Na een trip naar de historische wintersportbestemming Les Arcs hebben we zelf kunnen ervaren waarom. Zes redenen waarom dit gebied ook in de zomer aantrekkelijk is.

“Gemiddeld zitten onze resorts in de bergen voor 77% vol in de zomer en ontvangen we zo’n 34.000 klanten op 10 weken tijd. Dit jaar hebben we voor het eerst 5% meer boekingen in de zomervakantie, waaraan we merken dat de bergen in de lift zitten als bestemming, ook als je er niet kan skiën”, steekt Henri Giscard D’Estaing, CEO van Club Med, van wal. De vakantiegigant opende afgelopen winter een nieuw resort ‘Les Arcs Panorama’ in de Alpen en nodigde ons uit om zelf te ontdekken wat de troeven van de omgeving zijn in de zomermaanden.

1. De natuur

Het Club Med-dorp in kwestie bevindt zich midden in een bos met een wijds uitzicht over de vallei van Tarentaise en op loofafstand van het populaire wintersportgebied ‘Les Arcs 1600’. Waar de Franse Savoye-regio in de winter – als vanzelfsprekend – verborgen zit onder een laagje sneeuw, overheerst in de zomermaanden net al de groene pracht en praal. Voor een stadsmens als mezelf valt de omgeving nog het best te beschrijven als het decor van de beginscène van The Sound of Music. Denk uitgestrekte alpenweides en bossen, diepe kliffen, witte bergtoppen, rustig voortkabbelende rivieren en bergmeren die grijsblauw kleuren. Een aanrader is zeker ook het Nationaal park Vanoise dat in 1963 werd gecreëerd om de lokale flora en fauna te beschermen van het skigeweld. De natuur is er daardoor erg puur gebleven.

2. De gezondheidsvoordelen

Wist je dat een verblijf in de bergen ook heel wat gezondheidsvoordelen heeft? Zo toonde een studie van de Universiteit van Colorado bij 422.603 mensen aan dat de hoogte van de bergen invloed heeft op de hormonen die eetlust opwekken, je groei en hoeveel calorieën je lichaam verbrandt. Deelnemers met de hoogste woonplaats hadden het laagste BMI en waren over het algemeen ook het meest gezond. Zelfs een week in de bergen verblijven zou volgens verschillende studies al een positief effect hebben op je gewicht. Al is het wel nog niet bewezen dat die kilo’s er ook afblijven eens je terug in België bent.

Maar daar stopt het niet. De verminderde zuurstof in hoogtegebied helpt ook bij het creëren van nieuwe bloedvaten zodat er meer zuurstof door kan worden gepompt. Mensen, en dan met name vrouwen, die vaak in de bergen vertoeven hebben volgens onderzoek minder kans op hartziekten en hebben ook in het algemeen een gezonder hart. Bovendien krijgen je longen er ook nog eens de kans om ‘gezonde berglucht’ in te ademen wat helpt bij ademhalingsproblemen en stress tegengaat. Tenslotte heb je door die lucht ook minder last van allergieën.

3. De actie

Het aanbod aan sporten in de bergen is ook in de zomer ruim, zelfs nog meer dan in de winter. De meeste bezoekers komen voor de wandel- en klimtochten, die je zowel begeleid kan doen als op je eentje. In dat laatste geval hoef je niet te vrezen om verloren te lopen, want Club Med ontwikkelde speciaal om dat te vermijden de ‘My Club Med App’. Daarin staan heel wat routes uitgestippeld door lokale gidsen, er staat informatie in over de natuur rondom die wandeltochten en kinderen kunnen er quizjes op spelen.

Al is er daarnaast natuurlijk nog veel meer te doen. Denk aan elektrisch mountainbiken, raften, paragliden, yoga, hoogteparcours, paardrijden, golfen en wakeboarden. Zelf probeerden we het paragliden er uit met een begeleider van de parapente-school van Bourg-Saint-Maurice. Behoorlijk angstaanjagend maar het uitzicht over de valleien, inclusief de Mont Blanc van dichtbij bewonderen, is wel magnifiek.

4. De lokale specialiteiten

Het hoeft uiteraard niet altijd gezond te zijn. Lokale specialiteiten van de Franse Alpen zijn onder meer fondue, raclette, streekkazen zoals bleu-de-Gex en reblochon, (gerookte) vleeswaren en natuurlijk de wijn! Kortom, niet bepaald de beste opties voor je lijf, al heb je natuurlijk wel het voordeel dat je zoals eerder gezegd sneller gewicht verliest in de bergen. Er wordt trouwens ook wel eens gefluisterd dat katers er minder heftig zijn als je een paar glaasjes te veel hebt gedronken, al is daar voorlopig geen wetenschappelijk bewijs voor. Maar je kan het natuurlijk altijd eens zelf uitproberen.

5. De prijs

We moeten er niet flauw over doen, de luxe all-inclusive vakanties van Club Med zijn niet goedkoop. Dat alles, van de (sport)activiteiten tot maaltijden en het entertainment, in de prijs zit inbegrepen verklaart dat natuurlijk deels. Alles wordt er voor je geregeld en er zijn bijvoorbeeld ook kids clubs en speciale monitors die je kinderen de hele dag bezighouden aanwezig. Het eten en drinken is kwalitatief – lees: geen cocktails aangelegd met water, wél Aperol Spritz met meer prosecco dan bruiswater en onbeperkt oesters bij het aperitief. In de winter zijn ook alle toebehoren om te skiën inbegrepen in de prijs, wat maakt dat het in de zomermaanden een pak goedkoper is om in het resort te verblijven. Gemiddeld betaal je dan zo’n € 180 per persoon per nacht, in de winter schommelt de prijs ronde de € 240.

6. Vlucht van de hitte

Temperaturen boven de 25 graden, je went er maar beter aan. Volgens het KMI mogen we in de toekomst regelmatiger hittegolven en zeer hoge temperaturen verwachten door de klimaatverandering. Hoewel het ook in de bergen warm kan worden, is dat toch anders dan in het binnenland en het voelt vooral veel minder bedrukkend aan. Het gebied is vanuit België ook relatief dichtbij, wat het in de zomer de ideale bestemming maakt om te vluchten van de hitte.

PRAKTISCH

ERHEEN:

Brussels Airlines vliegt dagelijks naar Lyon en Genève, twee steden die op een dikke twee uur rijden van het gebied liggen. Voor wie liever met de auto gaat: reken op een rit van 10 uur vanuit Brussel. Ook de Thalys is een optie, vanuit Antwerpen of Brussel kan je rechtstreeks naar Bourg-Saint-Maurice.

Verblijf:

Club Med Les Arcs Panorama is gloednieuw en is pas open van 16 december 2018. Een all-in verblijf kan vanaf 1.445 euro per week per persoon (zonder transport). Het clubdorp is geopend van december tot april en van juli tot eind augustus. Meer info: clubmed.be.