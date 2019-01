Waarom astrologie opnieuw zo populair is (en dan vooral bij jonge vrouwen) Dorien van Linge

04 januari 2019

14u05

Bron: De Volkskrant 0 Vrije tijd Astrologie niet van deze tijd? Veel jonge vrouwen denken daar anders over: sterrenwichelarij is een vorm van feministische zelfontplooiing.

“Astrologie afdoen als zweverig vind ik te makkelijk”, zegt Anne Vlaar (26). “Dat het heelal invloed op ons heeft, is helemaal geen gekke gedachte.” Vlaar woont in Amsterdam en heeft een goede baan bij een energiemaatschappij. Ze is afgestudeerd in algemene sociale wetenschappen en niet gelovig opgevoed. Toch gelooft ze in iets niet-wetenschappelijks: astrologie.

En met haar vele anderen. Slimme, hoogopgeleide vrouwen verdiepen zich in de invloed van de sterren op hun lot – iets dat nooit wetenschappelijk verklaard kan worden. Sterker nog: voor sommigen geldt geloof in astrologie als een politieke, feministische bezigheid.

