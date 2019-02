Waar moet je beginnen opruimen? Dit is de belangrijkste kamer in huis mv

26 februari 2019

16u07 0 Vrije tijd Gewoon al denken aan je huis opruimen kan soms voor heel wat stress zorgen. Maar Rome werd ook niet op een dag gebouwd, dus waarom zou je ook meteen alle kamers van je huis onder handen nemen? Als je eentje moet uitkiezen, begin je het best met de slaapkamer.

Waarom per se de slaapkamer? Het kan ervoor zorgen dat je een betere nachtrust krijgt. “Je rommel zorgt eigenlijk voor een constante mentale to-dolijst”, legt Tracy McCubbin, opruimexpert, uit. “Het zorgt voor hogere cortisol- en stressgehaltes dus het is zeker iets dat je niet in een ruimte wil waar je juist tot rust wil komen op het einde van de dag.”

Experts geven hun tips om eraan te beginnen:

1. Hou rekening met naar waar je kijkt als je in slaap valt

“Naar waar kijk je voor je in slaap valt? Dingen die je niet tot rust brengen: een rommelige bureau, een oude computer of televisie, een to-dolijstje, kalender, sportmateriaal ... Al die zaken zorgen ervoor dat we denken aan activiteiten die tegen slaap ingaan”, legt Kyle Quilici, opruimspecialist uit. Je kiest beter voor kunst of rustgevende foto’s.

2. Leg niet te veel boeken op je nachtkastje

“Ben jij zo iemand die meerdere boeken tegelijkertijd leest? Goed zo! Maar als je momenteel niet met je neus tussen een bepaald boek zit, moet je het een plaats geven in de boekenkast”, meent McCubbin. Deze kleine stap zorgt ervoor dat ons onderbewustzijn weet dat de dag erop zit.

3. Hoort het niet in de slaapkamer? Dan moet het weg

“Je slaapkamer is geen stockageruimte. Hoe minder spullen, hoe beter. Zo zullen er ook minder stresshormonen opspelen en kan je beter slapen”, legt McCubbin uit. Kan die yogamat eigenlijk ook perfect een plaatsje krijgen in de kast in de woonkamer? Bewaar die daar dan.

4. Origami

Een tip van opruimgoeroe Marie Kondo: “Kleding vouw je op alsof het origami is.” Heb je veel kleding waarvan je niet weet hoe je het moet opvouwen, zoals bolero’s, shirts met vleermuismouwen ... volg dan de origami-regel. Leg een kledingstuk wijd op de vloer en neem de vorm in je op. Probeer er dan (meestal door de twee mouwen naar binnen te vouwen) een rechthoek van te maken.