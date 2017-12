Waar komt de naam 'Ikea' eigenlijk vandaan? ND

Bron: Real Simple 2 ANP Vrije tijd We hebben allemaal wel eens onze weg gezocht door het labyrint van een Ikea, gevloekt op een tekort aan vijzen of onze eigen meubels herkend in andere interieurs. Maar weet je ook al waar de naam van de Zweedse meubelgigant vandaan komt? Een ideale gespreksstarter bij een dood moment op het kerstfeest.

In tegenstelling tot de meubels in de winkel is 'Ikea' geen Zweeds woord, wél een acroniem, wat betekent dat de letters elk afzonderlijk voor een bepaald woord staan. De 'I' en 'K' verwijzen naar de initialen van de oprichter van de winkel, Ingvar Kamprad. De 'E' staat voor de boerderij waar hij is opgegroeid, Elmtaryd, en de 'A' is de naam van het dorp waar die boerderij gelegen is, Agunnaryd.

'Ikea' mag dan wel een acroniem zijn, de namen van de meubels zijn wel echte Zweedse woorden. De oprichter van de winkel was dyslectisch en vond het makkelijker om producten met woorden dan met cijfers te categoriseren. Ook zit er een bepaalde structuur in de namen. Zo hebben alle eettafels namen van Finse steden, terwijl de kinderspullen naar dieren zijn vernoemd. Wat de namen van Ikea-meubels zoal betekenen, kon je hier al lezen.