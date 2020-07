Waar kan je 'wild' kamperen in ons land? Reisexpert geeft tips

In de Verenigde Staten kun je met je camper of tent gewoon overnachten aan de rand van een nationaal park. Maar ook in ons land vind je pittoreske kampeerplekken op locaties ver weg van de drukte. Met

Vrije tijd In de Verenigde Staten kun je met je camper of tent gewoon overnachten aan de rand van een nationaal park. Maar ook in ons land vind je pittoreske kampeerplekken op locaties ver weg van de drukte. Met zicht op de rotsen, een rivier of midden in het bos. Reisexpert Johan Lambrechts selecteerde een vijftal plekken die een bezoekje waard zijn: van gratis kamperen tot ecoglamping vanaf 75 euro voor twee personen.

1. De Krekelwei in Bilzen

In het kleine dorpje Schoonbeek bij Bilzen in de provincie Limburg runnen bioloog Ilse en boswachter Jan hun Ecoglamping De Krekelwei, een microcamping vlak bij een groot woud met slechts één tent voor vijf personen. Vanuit de tent spot je herten, hoor je ’s avonds uilen roepen en zie je vleermuizen voorbijflitsen. Dit is glamping, en dus beschik je over een buitendouche, een composttoilet en een badkamer met douche en wastafel. Maar het domein is zo groot dat je op het weideland ook met een tent of een camperbusje terecht kan. Dit is echt ‘back to nature’, want je logeert in het midden van de natuur en ook de biologische moestuin en een boomgaard ontbreken niet. In de verte grazen schapen en er is ook een vijver. Bovendien vertellen de gastheren met plezier over de vele planten en dieren in de omgeving. Vergeet de fietsen niet, want in het bos van Schoonbeek lopen naast wandelpaden ook fietsroutes. In de buurt zijn ook zeker de Borretoren en het Begijnhof een ommetje waard.

Prijs: Ecoglamping € 75 voor 2 personen, € 12 voor de kampeerplaats.

Meer info: campspace en dekrekelwei

2. Smart-ijs in Wingene: de beste camperplaats van 2019

Oké, de naam kon wat sexyer maar het bijhorende ijssalon met ambachtelijk ijs van dagverse hoevemelk van de eigen boerderij is dan ook een topper. Dit mooi verzorgde camperlogies van Patrick en Kevin in het landelijke Wingene in West-Vlaanderen werd vorig jaar door kampeerders bekroond tot het beste van België. Daar heeft de kleinschaligheid en de ligging natuurlijk alles mee te maken. Rondom de camperplek liggen velden en koeienweides zover het oog reikt. Er is slechts plaats voor zes motorhomes, die allemaal beschikken over een individuele elektriciteitsaansluiting, vers water, gratis wifi en een privé-grasterras. De camperplek ligt recht op knooppunt 50 van de fietsknooppuntenroute ‘Dwars door Bulskampveld’. Naar dat gelijknamige provinciaal domein is het slechts zes kilometer fietsen; je wordt er vergast op bossen, heide, een speelbos en een kruidentuin. En dat dagelijkse hoeve-ijsje? Dat kun je natuurlijk niet meer missen op den duur!

Prijs: € 10 per dag van 24 uur

Meer info: www.smart-ijs

3. Le Rocher de la Vierge in Comblain-La-Tour

De ongerepte natuur: die is altijd in je blikveld op Camping Le Rocher de la Vierge in Comblain-La-Tour in de provincie Luik. Deze Ardense camping tussen Durbuy en Aywaille is wat groter, maar beschikt net daarom over flink wat faciliteiten zoals een speelplein en fietsverhuur. Je stalt je tent of camper op de linkeroever van de Ourthe en het kabbelende water brengt je meteen tot rust. De zone voor trekkers is gescheiden van de grotere en drukkere zone met residentiële locaties, er zijn ook motorhomes voor 2 tot 6 personen te huur. Rondom je zie je enkel bossen en rotsen. Het kampeerterrein ligt op de route van RAVeL 5, een groene fietsweg aangelegd op jaagpaden en oude spoorlijnen waarlangs je een flink deel van Wallonië verkent. Ook de GR 57 voor wandelaars ligt dichtbij. Op vijf minuten wandelen vind je kajakverhuur. Je kan zelfs van aan je kampeerplaats een vislijntje uitgooien in de Ourthe, maar daar heb je wel een visvergunning voor nodig.

Prijs: Vanaf € 8/dag voor het stallen van een motorhome + € 4 p.p.

Meer info: www.lerocherdelavierge.be

4. Passantenhaven Heuvelzicht in Bocholt

Water: alleen al door ernaar te kijken krijg je een relaxed vakantiegevoel. Vlakbij de Zuidwillemsvaart in het Limburgse Bocholt, waar bootjes op de golfjes dobberen, vind je een kleine camperplaats. Er is slechts plaats voor zeven motorhomes zodat rust is gegarandeerd, gasten mogen hier maximaal 48 uur verblijven. Naast stroom, een tank voor het afvalwater en het legen van het toilet beschik je ook over een aansluiting voor het vullen van de verswatertank. Bocholt ligt aan het Limburgs Fietsroutenetwerk en de Nederlandse grens is vlakbij.

Op vijfhonderd meter van de camperparking wacht zelfs een topattractie: het grootste brouwerijmuseum van Europa (bocholterbrouwerijmuseum.be). Brouwerij Martens brouwt er bieren zoals Martens Pils en Sezoensblond. Het museum is elke dag in juli en augustus met een gids te bezoeken.

Er zijn nog andere sfeervolle plekken in Vlaanderen waar je met een camper bij het water kunt verblijven: de Passantenhaven Welvaart in Pelt, recreatiedomein De Balokken bij de jachthaven in Wervik, de Zillebekevijver in Ieper en de jachthaven in Eeklo. Alle info over elke locatie (prijs, grondplan, coördinaten) en recensies op www.campercontact.com.

Prijs: Passanthaven Bocholt: € 10 voor 48 uur, de havenmeester komt het geld innen.

Meer info: Schipperstraat, 3950 Bocholt (N 51°10’39”, E 5°35’07”). Contactgegevens via vvw-bocholt.be

5. 60 gratis bivakzones in België

Zomaar in het wild kamperen mag in ons land niet. Maar als wandelaar of fietser onderweg tijdens een meerdaagse tocht kun je wel ‘legaal wildkamperen’ door te bivakkeren op één van de 60 paalkampeerplaatsen in ons land. Vaak liggen die bivakzones in godvergeten stukken natuur, en op een route die enkel te voet of per fiets bereikbaar is, van het Meetjesland tot diep in de Hoge Venen. Je mag er legaal — en gratis! — je trekkerstent plaatsen voor maximaal één of twee nachten. Meestal zijn de paalkampeerplaatsen enkel uitgerust met een paal of pomp, en worden ze beheerd door het Agentschap Natuur en Bos in Vlaanderen en het DNF in Wallonië. Dit zijn geen kleine campings: faciliteiten zijn er zo goed als niet, en er zijn strikte regels. Zo ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de plek rustig en proper blijft. Voor sommige bivakzones moet je je vooraf aanmelden. Alle gedetailleerde info over de 60 paalkampeerplekken vind je via www.bivakzone.be.

Uit de grote selectie bivakzones kozen we deze twee toppers:



- Het woud van Saint-Hubert:

In een van de mooiste stukjes Ardennen, de driehoek gevormd door Daverdisse-Ochamps-Poix-St-Hubert in de provincie Luxemburg, ligt de 78 kilometer lange wandelroute ‘Tussen Lesse en Lomme’. Dit langeafstandspad door de bossen van Libin is opengesteld sinds 2018, en is bijzonder omdat je haast nonstop door woud wandelt. Op het traject liggen drie bivakzones die exclusief voorbehouden zijn voor hikers: in Biolin, Bois de Bané en Virée à Chêne. Je verblijft er in het midden van het Grote Woud van Saint-Hubert, een van de meest indrukwekkende bossen van België. Per bivak zijn maximaal tien hikers toegelaten, en geen fietsers. Pas na 17 uur kun je je tent plaatsen, om 9 uur de volgende ochtend moet je weer weg zijn. Een kampvuur maken is toegestaan. Je hoeft natuurlijk niet de hele wandelroute te lopen, maar kunt ook gewoon naar een van de bivaks wandelen om er te overnachten.

Prijs: gratis.

- Wortel Kolonie:

Vlakbij de Nederlandse grens in Hoogstraten in de Kempen ligt een adembenemend stukje natuur: de kolonie van Wortel, waar tot 1993 landlopers weer op het rechte pad werden gebracht door hen grote natuurwerken te laten uitvoeren. Nu is de voormalige land­lopers­kolonie een paradijs voor wandelaars en fietsers, met brede dreven en het Natuurpunt-natuurgebied Het Merkske. Perfect voor mooie wandelingen langs waterplassen, zandweggetjes, heidevlaktes, hooilanden en het kabbelende riviertje het Merkske, dat je voortdurend over en weer de Nederlandse grens voert. De bivakzone ligt op een grasland, mooi omgeven door bos en op 500 meter van het bezoekerscentrum Klapekster. Er is plaats voor maximaal tien personen of drie kleine trekkingtentjes. Je kunt er maximaal twee nachten verblijven. Er staat een kleine waterpomp, een vuurkorf en — luxe! — een toilet.

Prijs: gratis.

Bekijk de besproken kampeerplaatsen hier:



