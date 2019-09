Vrouwen die meer verdienen: het kan alleen in spelletje 'MS. MONOPOLY' STELT LOONKLOOF AAN DE KAAK LVB

12 september 2019

00u00 0 Vrije Tijd In Ms. Monopoly, een nieuwe versie van één van de bekendste bordspellen ter wereld, is de loonkloof weggewerkt. Of juister: de rollen zijn omgedraaid - vrouwen verdienen er meer dan mannen. Kwestie van de oneerlijke realiteit te compenseren.

Het begint al aan de start: terwijl mannelijke spelers tevreden moeten zijn met 1.500 Monopoly-dollars als startkapitaal, net als in het origineel, krijgen vrouwen 1.900 dollar. Telkens wanneer zij het 'start'-vak passeren, krijgen ze ook 240 dollar in plaats van 200. Dat verschil moet de loonkloof in het echte leven compenseren, klinkt het bij de Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro. In de Verenigde Staten verdienen vrouwen gemiddeld 19% minder dan mannen. België doet het heel wat beter op dat vlak, maar ook bij ons bedraagt het verschil nog altijd 6%. "Dit spel creëert een wereld waarin vrouwen een voordeel hebben dat mannen in het echte leven vaak genieten", aldus Hasbro-marketingdirectrice Jen Boswinkel. Mannelijke spelers kunnen het spel nog altijd winnen, maar ze zullen daarvoor wel extra goed moeten presteren.

Wifi en koekjes

Zelfs de alom bekende mascotte - de vastgoedmagnaat met snor en hoge hoed - moet in Ms. Monopoly plaatsruimen voor vrouwelijk geweld. Juffrouw Monopoly is zijn eigentijdser geklede nicht en wil investeren in vrouwelijke ondernemers. In plaats van onroerend goed te kopen, steken spelers hun centen dus in uitvindingen van dames, zoals wifi (Hedy Lamarr), chocolate chip cookies (Ruth Wakefield), kogelvrije vesten (Stephanie Kwolek) en de vaatwasser (Josephine Cochrane). Slechts 10% van alle patenten staat op naam van een vrouw, merkt Hasbro op - al is de fabrikant misschien niet de best geplaatste firma om dit aan te klagen (zie kader).

De nieuwe versie van het bordspel heeft ook nieuwe pionnen: het vingerhoedje en het strijkijzer zijn vervangen door een notitieblok en een pen. Verandert dan weer niet: ook een vrouw kan in de gevangenis belanden. En misschien maar goed ook, want één van de meest gehoorde reacties op Ms. Monopoly is dat "wij vrouwen niet uit zijn op een voordeel, maar gewoon gelijk behandeld willen worden in het leven". Een paar weken geleden was er ook al kritiek op een andere versie van het spel, Monopoly Socialism, die de slogan 'Winnen is voor kapitalisten' draagt.

Monopoly is verkrijgbaar in 26 talen en ging wereldwijd al ruim 200 miljoen keer over de toonbank. De 'vrouwvriendelijke' variant is te koop vanaf midden deze maand.

Uitgevonden door een vrouw, maar wie werd er rijk mee? Juist, een man

Dat het een schande is, dat vrouwen minder verdienen en dat amper 10% van de patenten op naam staat van een vrouw, klinkt het bij Hasbro. Wat de speelgoedgigant er niet bij zegt, is dat het klassieke Monopoly-spel eigenlijk is uitgevonden door een vrouw. De Amerikaanse Elizabeth Magie bedacht voorloper The Landlord's Game en kreeg daar in 1904 ook een patent voor. Maar een man, ene Charles Darrow, pikte haar idee, veranderde de naam in Monopoly en verkocht het aan de Amerikaanse fabrikant Parker Brothers - inmiddels overgenomen door Hasbro. Darrow verdiende een fortuin met zijn gesjacher, terwijl Magie wandelen werd gestuurd met een aalmoes van 500 dollar.