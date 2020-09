Knokke-Heist Gesponsorde inhoud Vriendinnenweekend in Knokke-Heist met Anton Corbijn als excuus Aangeboden door Knokke-Heist

28 september 2020

08u00 0 Vrije tijd Een tentoonstelling inspireert altijd. Maar wie MOØDe, de expo van Anton Corbijn in Knokke-Heist, buiten stapt, kan meteen aan de slag. Want in Knokke kun je ook op zondag uitgebreid shoppen. Net wat jij en je vriendinnen nodig hebben. Mode, cultuur en shoppen: de perfecte ingrediënten voor een leuke uitstap.

Soms valt je frank niet meteen. Maar al slenterend langs de indringende portretten die fotograaf Anton Corbijn maakte van zowel Naomi Campbell, Kate Moss en Alexander McQueen als van rock ’n rollsterren en iconische auteurs, heb je het snel door. Modebasics overleven de tand des tijds moeiteloos. En laat zowat elke kleerkast nu net een chronisch gebrek aan dergelijke tijdloze klassiekers hebben. Het indrukwekkende oeuvre dat de Nederlander bijeen fotografeerde en waaruit hij voor deze tentoonstelling 200 werken selecteerde, mag dan wel bijzonder glamoureus ogen, het is al net zo tijdloos. Geen one hit wonders, geen fashion faux pas. Wie voor Corbijns camera staat, is gehuld in eenvoud. Kwestie van de aandacht niet af te leiden van de mens achter de celebrity. Een iconisch wit hemd, een jeans die al jaren meegaat, een nonchalant T-shirt, een pak dat als gegoten zit, een oversized zwarte blazer. Van alle tijden en toch helemaal nu. Eenvoudig, maar met een goede snit en gemaakt van uitstekende materialen. Bedrieglijk simpel dus.

Contradictorisch genoeg zijn de eenvoudigste items vaak het moeilijkst te vinden. Behalve als je met een hoop vriendinnen in Knokke-Heist op zwier bent. Opties genoeg hier en bovendien zijn al die shops ook gewoon op zondag open. Je kunt met je vriendinnenbende door de Lippenslaan struinen en in een van de ketens op zoek gaan naar zo’n onverslijtbare basic. Of je laat je een beetje verderop in een boetiek op de Kustalaan deskundig adviseren. Boetiekmogelijkheden in overvloed. Even verwijzen naar MOØDe en de Kate Moss - effortless cool – look die jullie willen bereiken en elke verkoopster weet meteen wat je bedoelt. Met één of twee stukken kom je al een heel eind. Bovendien hoef je aan haar en make-up al geen cent meer uit te geven. De Noordzeewind zorgt voor een gezonde blos en schenkt jullie naast het nodige vertier ook moeiteloos die nonchalante beach waves waar elke fashionista van droomt. En zo stelen jullie, geïnspireerd door Anton Corbijn, de show in een van die nieuwe hotspots die Knokke-Heist rijk is. Geslaagd vriendinnendagje: check!

MOØDe Anton Corbijn, van 27/09 tot 10/01, in Cultuurcentrum Scharpoord (te vinden vlakbij het Zegemeer en Casino Knokke). Bestel je tickets nu online op www.fotofestival.be en boek meteen een overnachting.