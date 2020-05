Voorlezen is hipper dan ooit: dit zijn de mooiste voorleesboeken voor volwassenen Nele Annemans

23 mei 2020

Sinds de coronacrisis zit voorlezen weer helemaal in de lift. En niet alleen bij kinderen, maar vooral volwassenen genieten ervan. De reden? Het zorgt voor verbinding, iets waar we zeker nu enorm hard naar snakken. Wil je het ook eens proberen? Dit zijn alvast enkele van onze favoriete voorleesboeken voor volwassenen.

De vertellingen van duizend-en-één-nacht

‘De vertellingen van duizend-en-één-nacht’ zijn de verhalen die Sjarazaad, de dochter van de vizier van koning Shahriaar, vertelt om in leven te blijven. Sinds het bedrog van zijn vrouw, neemt de koning immers elke nacht een meisje weg van het volk om met haar te slapen en haar de volgende ochtend om te brengen. Om daaraan te ontsnappen leest Sjarazaad hem elke nacht zo’n goed verhaal voor dat hij honger krijgt naar meer en geen meisjes meer vermoordt.

De vertellingen van duizend-en-één-nacht, Richard van Leeuwen (Uitgeverij van Oorschot, 30 euro).

De onzichtbare steden

In ‘De onzichtbare steden’ vertelt de jonge Marco Polo aan zijn oude gastheer Kublai Kan, Keizer der Tataren, over alle fantastische steden die hij bezocht tijdens zijn reizen. Maar de keizer ontdekt al snel dat Marco hem fictieve reizen beschrijft die allemaal verwijzen naar Marco’s eigen stad, Venetië. De ervaringen van Marco en interpretatie van de keizer zitten verweven in elkaar tot een magische beschrijving van onzichtbare droomsteden.

De onzichtbare steden, Italo Calvino (LJ Veen Klassiek, 12,50 euro).

Honderd jaar eenzaamheid

‘Honderd jaar eenzaamheid’ is het meesterwerk van de Colombiaanse Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez uit 1967. Het vertelt het exotische en tragische verhaal van vele generaties Buendía’s, die de stad Macondo op het moeras veroverden, ruim een eeuw voordat de stad tot een apocalyptische einde kwam.

Honderd jaar eenzaamheid, Gabriel García Márquez (Meulenhoff, 25 euro).

De oude man en de zee

‘De oude man en de zee’ vertelt het verhaal over de oude Cubaanse visser Santiago die door het leven gaat als ‘salao’, een naam die staat voor de ergste vorm van tegenslag. Hij keert, in tegenstelling tot andere vissers, altijd zonder vangst terug naar de haven en dat al 84 dagen lang. Maar op een dag gaat hij een stuk verder de zee in, en met succes. Hij slaagt erin een reuzevis te vangen en keert terug naar huis. Maar de strijd blijkt toch nog niet ten einde ...

De oude man en de zee, Ernest Hemingway (A.J.G. Strengholt’s Boeken Anno 1928 B.V, 12,90 euro).

Daar waar de rivierkreeften zingen

‘Daar waar de rivierkreeften zingen’, dat eerder verscheen als ‘Het moerasmeisje’ gaat over Kya Clark, die in haar eentje opgroeide in het moeras van Barkley Cove in North Carolina. Ze onderhoudt zich door groenten uit haar moestuin en vis te ruilen voor andere levensmiddelen en voelt zich er helemaal thuis. Maar als ze twee jongemannen leert kennen, ontdekt ze dat er ook een andere wereld bestaat. Als het noodlot toeslaat en een van de twee mannen dood wordt teruggevonden, wordt Kya onmiddellijk in verdenking gesteld.

Daar waar de rivierkreeften zingen, Delia Owens (The House of Books, 17,50 euro).

Moedervlekken

‘Moedervlekken’ gaat over Otto Kadoke, een psychiater die werkt in een crisiscentrum en gespecialiseerd is in zelfmoordpreventie. Als hij op een dag naar zijn hulpbehoevende moeder gaat, ontmoet hij de Nepalese verzorgster. Hij wordt overmand door liefde, maar houdt zich altijd aan het protocol, dus verzorgt hij zijn moeder voortaan alleen. Maar Otto is geen onaantrekkelijke man en er vinden verschillende grensoverschrijdende ontmoetingen plaats. Zodra dat gebeurt met een jonge, suïcidale vrouw begint het professionele en het privéleven van Otto helemaal in het honderd te lopen.

Moedervlekken, Arnon Grunberg (Lebowski, 22,50 euro).

In Europa

‘In Europa’ is de succesvolle, tweedelige boekenreeks van Geert Mak over zijn reis door Europa in het laatste jaar van de twintigste eeuw. De geschiedenis van die eeuw vormt de leidraad voor zijn boek. Zo reisde Mak onder meer naar Londen, Stalingrad en Madrid, langs de bunkers van Berlijn, bekeek hij de geparfumeerde kleerkasten van Helena Ceauşescu in Boekarest en de speelgoedauto’s in een verlaten crèche in Tsjernobyl. Het werd een prachtige inventarisatie van hoe het continent erbij lag aan het slot van de eeuw.

In Europa, Geert Mak (Atlas Contact, 29,99 euro).