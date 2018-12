Voor jou voorgeproefd: de lekkerste prosecco voor de feestdagen Birte Govaerts

22 december 2018

11u06

Bron: Goed Gevoel 0 Vrije tijd Een kerstfeest of oudejaarsavond is niet compleet zonder een lekker glaasje bubbels. Maar hoe kies je een lekkere (en betaalbare) fles uit het enorme aanbod? Omdat het niet altijd cava of champagne moet zijn, proefden wij 5 biologische prosecco’s voor om je op weg te helpen. Graag gedaan!

Weet wat je drinkt: prosecco is schuimwijn uit Italië en is zowel de naam van de druif als de wijn. Deze schuimwijn is over het algemeen fruitiger dan champagne of cava, en heeft minder bewaarpotentieel.

Terra Viva Organic Prosecco

Uitzicht: Een lichtgele schuimwijn met behoorlijk veel prik en een aangename, zachte geur.

In de mond: Deze prosecco smaakt subtiel en fris, en heeft een lichtzurige afdronk.

Het verdict: Een goede keuze voor liefhebbers van zoete prosecco.

O.a. te koop bij Albert Heijn, € 7,29/75 cl

Raphael Dalbo Prosecco Extra Dry

Uitzicht: Deze prosecco heeft een mooie kleur, een lichte sprankel en een frisse geur.

In de mond: Een licht fruitige schuimwijn die lekker zoet is, maar niet té.

Het verdict: De favoriete prosecco van ons testpanel!

O.a. te koop bij Bio-Planet, € 11,50/75 cl

Bio Prosecco Extra Dry

Uitzicht: Een zachtgele kleur met een lichte sprankel, die jammer genoeg vrij snel verdwijnt.

In de mond: Een frisse smaak met een iets bittere afdronk.

Het verdict: Een prosecco met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

O.a. te koop bij Lidl, € 8,99/75 cl

Mionetto Prosecco

Uitzicht: Een prachtige, goudgele prosecco … met jammer genoeg een eerder onaangename geur.

In de mond: Zoals de geur al deed vermoeden, heeft deze schuimwijn een iets te zoete en wat duffe smaak.

Het verdict: Deze Mionetto Prosecco weet ons niet te overtuigen.

O.a. te koop bij Delhaize, € 10,99/75 cl

Giol Prosecco

Uitzicht: Wat meteen opvalt, is de lichte kleur van deze schuimwijn. Bovendien heeft hij op het eerste gezicht vrij weinig bubbels.

In de mond: Ietwat zurig, met een duffe afdronk.

Het verdict: De duurste prosecco die we proefden, maar zeker niet de lekkerste!

O.a. te koop bij de betere biowinkel, € 16,10/75 cl