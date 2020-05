Voor een portie hilariteit op date night: 7 TikTok-challenges voor koppels Stéphanie Verzelen

19 mei 2020

19 mei 2020

Zit jij al twee maanden met je lief in lockdown? Probeer dan nog maar eens creatieve ideeën te verzinnen voor date night. Vergeet Netflix en chill, cancel die zoveelste wandeling: samen een avondje TikTok-challenges tot een goed eind brengen, is het perfecte recept voor hilariteit én leuke virtuele souvenirs achteraf. Meer tips vind je in onze thuisblijfgids

TikTok kent glorietijden nu de wereld in lockdown is. En dat is te merken aan de creativiteit op het forum: elke dag is er wel een nieuwe populaire challenge trending. Genoeg voer voor leuke tijden op je eentje, met je huisgenoten of ... met je lief. Want je kent het eeuwenoude gezegde: couples that dance together, stay together. Dus sleur je hubby erbij, bestudeer deze challenges voor twee en bereid je voor op lachbuien – en waarschijnlijk ook een paar blauwe tenen.

De #FirstMoveLastMove-challenge

Dat begint al goed: voor deze challenge hoef je geen moeilijke choreografie vanbuiten te leren. Je moet alleen een beetje kunnen freestylen. De bedoeling is dat je een move doet, je lief kopieert daarna de laatste beweging van jouw move en plakt er een nieuw stukje aan. Zijn laatste beweging moet jij dan weer kopiëren en zo gaat het verder. Wie weet leren jullie zo nog iets van elkaar.



De #OneHandTwoHandChallenge

Deze is ook easy-peasy. Jij en je partner volgen gewoon de instructies in het nummer ‘Hit Yo Rollie’ en creëren zo een simpele choreografie met handen en voeten. Leuker wordt het nog eens jullie de bewegingen onder de knie hebben en helemaal kunnen losgehen in jullie eigen dansstijl.



De #HandClappingchallenge

Het spelletje met de handen hebben we op school allemaal wel eens gedaan, in een of andere variatie. Deze challenge daagt jullie uit om nog een tikkeltje verder te gaan, want na een reeks high fives en handjes klappen komen jullie voeten er ook bij kijken. Een challenge die toch een beetje concentratie vereist én die test of jullie als koppel goed op elkaar afgestemd zijn.



De #FlipTheSwitch-challenge

Geen dansje dit keer, wel een recept voor een hilarisch filmpje. Jij en je lief trekken elk een lekker mannelijke of vrouwelijke outfit aan en nemen een videoclipje op voor het refrein van ‘Nonstop’ van Drake. Wanneer de lyrics ‘I just flipped the switch, flip flip’ klinken, zorgen jullie dat het licht knippert en jullie – dankzij slimme videomontage – in een vingerknip van outfit gewisseld zijn.



De #PlankChallenge

Zijn jullie allebei into sport? Dan is deze challenge, waarbij jullie tegelijk planken en ondertussen op de muziek extra bewegingen doen, op jullie lijf geschreven. Wedden dat jullie de dag erna spierpijn hebben? Goed excuus wel om de ander dan om een massage te vragen.



De #ParentTrapHandshake-challenge

Wie ooit de film ‘The Parent Trap’ met een jonge Lindsay Lohan zag, herinnert zich deze vrolijke handshake die de kleine Annie met haar butler Martin doet. Niet zo simpel want jullie moeten een combinatie van hand- en heupbewegingen onder de knie krijgen. Maar eens het lukt, ziet het er heel schattig uit.



De #CouplesQuestions-challenge

Je vindt tientallen soundbites op TikTok van vragenlijsten die jij en je lief kunnen beantwoorden in een filmpje. Bereid je voor op dilemma’s als ‘who’s the better driver?’, ‘who said I love you first?’ en ‘who is always right?’. Leuk om daarna de wijde wereld in te sturen en te kijken wat de reacties zijn.



