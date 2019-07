Voor de echte fans: overnacht nu in een enorme avocado Raquel Palla Lorden

29 juli 2019

Gaat jouw hart sneller kloppen van avocado's? Goed nieuws. Booking introduceert 's werelds eerste 'Avo-Condo': een avocadovormige camper waarin je kunt overnachten.

In het kader van nationale avocado-dag op 31 juli kunnen gelukzakken logeren in een enorme avocado in de Australische stad Sydney. De camper staat op het uitkijkpunt bij Campbell’s Cove in Sydney’s Circular Quay, het drukbezochte havengebied in het centrum.

De Avo-Condo heeft volgens Booking een ‘world-class view’ met uitzicht op de iconische Sydney Harbour Bridge en Sydney Opera House. Alsof slapen in een gigantische avocado nog niet genoeg is, zullen gasten omringd worden door avocadodecoratie en krijgen een mand vol ‘lekkers’. Uiteraard in avocadothema.