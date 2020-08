Volgende week weer drukker op de baan: dit zijn onze 6 favoriete true crime podcasts voor onderweg Birte Govarts

30 augustus 2020

15u54 0 Vrije tijd De grote vakantie is zo goed als voorbij, en dat voelen we ook op de weg. Spendeer jij dagelijks meer tijd in je auto dan je lief is? Wij zetten onze favoriete true crime-podcasts op een rij, om het pendelen een pak draaglijker te maken. Wedden dat je op het puntje van je (auto-)stoel zit?!

1. My Favorite Murder

Toegegeven: aan de gevorderde podcast-luisteraar hoeven we deze vast niet meer voor te stellen, maar het is wél een goed startpunt voor beginners. In My Favorite Murder kiezen de Amerikaanse comédiennes Karen Kilgariff en Georgia Hardstark elk wekelijks een moordzaak of andere misdaad. Daarover vertellen ze dan aan de ander en aan de luisteraars. Mét de nodige humor. Aanrader!

2. De Volksjury

Onze favoriete true crime-podcast uit eigen land? Dat is die van Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck. Om de twee weken hebben zij het uitgebreid over een - doorgaans - onopgeloste moordzaak. Extra leuk aan deze podcast is dat er regelmatig cases uit eigen land de revue passeren. Wij kijken alvast reikhalzend uit naar hun afleveringen over de Bende van Nijvel en Ronald Janssen ...

3. De verdwijning van Britta Cloetens

In deze driedelige podcast vertelt één het verhaal van Britta Cloetens, een jonge vrouw die in 2011 spoorloos verdween in Wilrijk. Niet alleen laten de makers Britta's familie en vrienden en de onderzoekers aan het woord, ze kregen ook toegang tot de videoverhoren van de dader en verwerkten die ook in de drie afleveringen. Beklijvend.

4. De Kasteelmoord

Jarenlang beheerste de Kasteelmoord het nieuws in ons land. Vond jij het een interessante zaak, maar zag je uiteindelijk - net als wij - door de bomen het bos niet meer? Dan is deze podcast van de Nederlandse VPRO iets voor jou. In vier afleveringen wordt het verhaal van de moord op Stijn Saelens haarfijn uitgelegd. Met getuigenissen van misdaadjournalisten en dorpsgenoten en details waarvan wij niét op de hoogte waren.

5. Down the hill: The Delphi murders

Op 13 februari 2017 gaan Abigail Williams (13) en Liberty German (14) wandelen in de bossen nabij hun thuisstad Delphi, in de Amerikaanse staat Indiana. Wanneer Liberty’s vader hen weer gaat oppikken, is er van de meisjes geen spoor. De volgende dag worden hun lichamen gevonden. Op Liberty’s Snapchat en smartphone vinden onderzoekers beeldmateriaal van de dader. Zaak opgelost? Alles behalve, want de man is tot op de dag van vandaag nog steeds niet geïdentificeerd. In deze podcast gaat het Amerikaanse HLN TV op onderzoek uit en laten ze een hele resem betrokkenen aan het woord.

6. Women & Crime

De titel verraadt het al: deze podcast gaat over vrouwen en misdaad. Om de twee weken bespreken de Amerikaanse Meghan Sacks en Amy Shlosberg een al dan niet bekende moordzaak met minstens een vrouw in de hoofdrol. Interessant aan deze podcast is dat Meghan en Amy criminologen zijn en elke zaak kunnen staven met hun kennis over het Amerikaanse rechtssysteem.