Volg de local: ontdek bruisend Barcelona met kunstenares Yaël Hupert

18 oktober 2019

14u06

Over Barcelona is al heel wat geschreven, maar kunstenares Yaël Hupert gunt NINA haar geheel eigen, artistieke kijk op een van de meest geliefde steden van Europa. Dwaal mee door de straten en geniet van de prachtige architectuur, de top uit de kunstwereld en enkele andere bijzondere adresjes.

 Welke architecturale hoogstandjes bekoren jou?

“Het ligt misschien wel erg voor de hand om Gaudí naar voren te schuiven, maar La Pedrera Jazz (aka Casa Milà) blijft voor mij een van de pronkstukken van de stad. In de zomermaanden kan je er elke vrijdag en zaterdag

op het dakterras genieten van een jazzconcert bij zonsondergang. En waar je zeker eens moet binnenwandelen, is Casa Sayrach. Het gebouw uit 1918 is een ontwerp van architect Manuel Sayrach, en zou een van de laatste

modernistische gebouwen van de stad zijn. Het interieur is adembenemend mooi!”

La Pedrera jazz, Passeig de Gràcia 92.

Casa Sayrach, Avinguda Diagonal 423-425.

 Wat zijn de allernieuwste hotspots?

“Op culinair gebied valt er altijd wat nieuws te spotten in Barcelona. Bij Baldomero, een verborgen pareltje in een kleine steeg in Eixample, ga je voor ontbijt of lunch. Zelf ben ik gek op de Aziatische keuken, en is restaurant Boa-Bao mijn nieuwe favoriet. Gelegen in een levendige buurt, met een uitgebreide keuze aan heerlijk streetfood én een fantastische cocktailbar en plus.”

Baldomero, Passatge de Mercader 16.

Boa-Bao, Plaça del Dr. Letamendi 1.

 De wijk El Raval is er een in volle bloei, vertel!

“El Raval is een mooi voorbeeld van hoe Barcelona continu bezig is met het opfrissen van buurten die in verval dreigen te raken. Men is erin geslaagd om de edge en urban soul erin te houden, maar de wijk wel een pak toegankelijker te maken. Vandaag is het een diverse, jonge en democratische wijk met een levendige straatcultuur. Je vindt er enkele erg coole lokale streetwearboetiekjes.”

 Waar haal jij als kunstenaar je hart op?

“Voor mij is dat ongetwijfeld de Fundació Joan Miró. Het museum is in 1975 opgericht door de gelijknamige, surrealistische kunstenaar zelf. Naast zijn privécollectie is er werk van andere moderne kunstenaars als Alexander Calder, Mark Rothko en Marcel Duchamp. Ook nieuw, opkomend talent krijgt er de kans tentoon te stellen.”

Fundació Joan Miró, Parc de Montjuïc.

 Welke Barcelonese specialiteit is niet te versmaden?

“De locals hier hebben de gewoonte om op zondag op een terrasje te genieten van tapas en een glas vermout.

Ciudad Condal is een leuk adresje, proef er zeker het eiergerecht huevos cabreados. Voor de zoetebekken

zijn er de charmante winkeltjes van Chök, waar je de lekkerste donuts en cakes scoort. Voor de beste ijsjes trek je naar DelaCrem.”

Ciudad Condal, Rambla de Catalunya 18.

Chök The Chocolate Kitchen, Carrer del Carme 3.

DelaCrem, Carrer d’Enric Granados 15.

 De place to be voor kinderen?

“Barcelona is als stad erg kindvriendelijk, daar zit de kuststrook voor een groot deel tussen. Maar wil je het jonge volkje echt zien glunderen, dan neem je hen mee naar Tibidabo, een van de oudste pretparken ter wereld die nog in gebruik zijn. Op de top van de berg heb je een prachtig uitzicht over de stad tot aan de zee.”

Tibidabo, Plaça del Tibidabo 3-4.

 Wat is voor jou de allerfijnste shop van Barcelona?

“Zonder twijfel, Fantastik! Een heerlijke shop die zijn naam alle eer aandoet, boordevol praktische en minder praktische hebbedingen tussen kunst en kitsch. Maar immer vrolijk en afkomstig uit een of ander exotisch land.”

Fantastik, Carrer de Joaquín Costa 62.

 Bij welk evenement staat de stad op zijn kop?

“La Mercè eind september is hét feest van het jaar! Concerten, dans- en theatervoorstellingen, exposities,

foodtrucks, vuurwerk, de menselijke torens (castellers), maar vooral ook de parade met de reuzenpoppen, de

zogenaamde ‘gégants’. Erg traditioneel en indrukwekkend bovendien. De optocht wordt begeleid door een vrolijke bende muzikanten.”

 Hoe en waar geniet ik van de stad, weg van het massatoerisme?

“Wil je in alle rust van de stad genieten, dan kan je helaas beter de Ramblas vermijden, de Gotische wijk en Playa de la Barceloneta. Zoek een beetje verder het strand op, aan de Playa del Bogatell. Door zijn minder centrale ligging is het hier een pak rustiger, en tref je meer Barcelonezen aan dan toeristen. Je kan er pingpongen en genieten van het Parc del Poblenou, vlakbij. Zelf slenter ik graag door de wijk Eixample. Denk: brede avenues, luxueuze winkels en trendy restaurants. Krijg je niet genoeg van de Spaanse architectuur? Trek dan even écht weg uit de stad, naar het naburige Sant Just Desvern, om Walden 7 te gaan bewonderen, een bijzonder appartementsgebouw ontworpen door het team van architect Ricardo Bofill. Een prachtig staaltje van een eigenwijze kijk op cohousing.”

Wie is ze?

• Yaël Hupert (32) uit Antwerpen woont anderhalf jaar in Barcelona met haar Franse man Gautier en dochter Luca (7)

• schildert portretten die je op Instagram kunt bewonderen