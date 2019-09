Volg de local: ongerept genieten in Puglia met keramiste Delphine

Ruwer dan Toscane, toegankelijker dan Sicilië. La vita è bella in Puglia. Wat voor Delphine en dochter Lucy aanvankelijk een vakantiehuis was, is nu hun vaste woonplaats. De ongerepte natuur en het gemoedelijke buitenleven lieten hen niet los.

 1. Waarom koos je voor Puglia?

“Ik bezoek al langer de streek, het heeft wat mij betreft alles voor een deugddoende vakantie: een prachtige kustlijn, pittoreske dorpjes en een grote verscheidenheid in de landschappen. Zo’n vijf jaar geleden ben ik gaan nadenken over wat me echt gelukkig maakt; in korte tijd was ik enkele vrienden verloren. Meer dan ooit besefte ik hoe gejaagd we in België leven. En hoe goed ik me telkens voel als ik hier ben. Mijn toenmalige man (Jan Hoet jr., red.) en ik lieten een vakantiehuis bouwen in Serranova. Sinds drie jaar woon ik hier permanent, met mijn dochter Lucy. Ik ontwerp en creëer tafelgerei en geef workshops. Ik hou ook van de winters, het licht is dan uitzonderlijk mooi. Het beïnvloedt zonder twijfel mijn werk als keramiste.”

2. Waar neem jij bezoekers steevast mee naartoe?

“Steden als Lecce, Grottaglie, bekend om zijn keramiek, Fasano, het fotogenieke Martina Franca, Ostuni en Otranto zijn stuk voor stuk een uitstap waard, maar de Grotta della Poesia is wel een erg mooi stukje natuur dat je niet links mag laten liggen. Misschien wel het mooiste natuurlijke bassin van Puglia, omringd door de Roca Vecchia. Je kan er van de rosten springen, maar ook met kinderen is het er aangenaam baden.”

 3. Waar stuur je de sportieve waterratten onder ons naartoe?

“Puglia biedt tal van mogelijkheden, maar de echte avonturiers trekken naar Polignano a Mare. Een van de mooiste kliffen van Puglia, waar je kan duiken van de rotsen. Er worden zelfs wedstrijden georganiseerd. Je springt er van zo’n 25 meter hoog, als je wil. Ook heb je daar tal van opties om te snorkelen en te suppen.”

 4. Welk strand is jouw favoriet?

“Torre Guaceto maakt deel uit van een beschermd natuurgebied en is een erg fijn strand aan een ongerepte kust. Het zijn vooral de Italianen zelf die hier op zondag naartoe trekken met de familie. Perfect voor wie graag een dagje waterpret combineert met genieten van een prachtig stuk natuur. Je kan er begeleid snorkelen, een fiets huren en heerlijke wandelingen maken. Kitesurfers komen aan hun trekken in de hippe Guna Beach Club. Aperitieven bij zonsondergang doe ik in Bar Cliff Santa Sabina, op het strand. Ook ga ik graag langs bij XFood,

een sociaal restaurant met een gezellig café. Een mooi en uniek project dat ik maar wat graag steun.”

5. Wat zijn de typische culinaire specialiteiten daar, en waar proef jij die het liefst?

“Verse pasta, moet het gezegd? Ook mosselen, al dan niet gegratineerd, staan hier vaak op het menu. Puglia biedt een pure keuken, waarin vaak en graag gewerkt wordt met verse, lokaal geteelde groenten. Pure smaken, basic geserveerd en doorgaans van hoge kwaliteit. Hier eet je zelfs lekker in een tankstation. Ik proef de specialiteiten graag op een van de vele marktjes die Puglia rijk is, of in Il Principe del Mare in Savelletri, een no-nonsense-restaurant aan het strand met kraakverse, lokale gerechten, en een heerlijk ongedwongen sfeer.”

6. Waar komen de architectuurliefhebbers aan hun trekken?

“Dat is in Matera, een stad op een heuvel in de provincie Basilicata, adembenemend mooi! Typerend daar zijn de prehistorische rotswoningen (Sassi di Matera), die helemaal opgaan in de omgeving. De huizen werden tot in 1950 nog bewoond, intussen is het Unesco-werelderfgoed. Bezoek er zeker ook de kathedraal, die op het hoogste punt van de stad staat, of een van de vele rotskerken, waar bijzondere fresco’s te ontdekken zijn.”

 7. Waar zou je zelf graag logeren, mocht je er niet wonen?

“Het Grand Hotel Santa Lucia staat al langer op mijn wishlist. Ook erg apart zijn de vele trulli die je via Airbnb kan huren; de charmante, kalkstenen huizen met hun kenmerkend kegelvormige dak, vaak versierd met christelijke symbolen. Ze werden gebouwd rond 1500. Van een authentiek verblijf gesproken.”

8. In welke stad is het fijn winkelen?

“Niet alleen word ik er omvergeblazen door de barokke architectuur, ik vind Lecce ook een erg aangename stad om te shoppen. Er is een mooi aanbod kleine, onafhankelijke winkeltjes met kleding, juwelen en ook enkele authentieke ambachten. Denk aan de papier-maché (cartapesta), en de poppetjes uit beschilderde terracotta – best leuk als souvenir.”

 9. Wat is jouw favoriete restaurant?

"Dish in Ostuni, vanwege de sublieme keuken en de opvallend aangename bediening. Het uitzicht op de Cotta Bianca, vanaf het terras, is werkelijk onbetaalbaar!”

Wie is ze?

• Delphine Bekaert (40), werkt als keramiste onder de naam DELFIN

• liet met haar toenmalige partner Jan Hoet jr. een vakantiehuis bouwen in Serranova, aan de Adriatische kust, ten noorden van de stad Brindisi

• werkt en woont er nu permanent, met dochter Lucy (8)