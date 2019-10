Volg de local: de tegenpool van Parijs, rebels Marseille met ‘stadsmaker’ Joke Irene Schampaert

04 oktober 2019

10u41 0 Vrije tijd Ruw en rebels, de tegenpool van Parijs, maar o zo intrigerend. En de Middellandse Zee als permanente bondgenoot. Joke Quintens raakte in 2017 in de ban van de uitdagende havenstad en nestelde zich in de wijk Endoume. Dagelijks ontdekt ze nieuwe bijzonderheden.

1. Wat is voor jou dé hotspot die je niet links mag laten liggen?

“Ik kan er behoorlijk wat bedenken, maar een absolute must see is de basiliek Notre-Dame de la Garde, op de top van een heuvel. Van daaruit geniet je van een adembenemend 360°-panorama van de stad. Bovendien sta je aan de voet van La Bonne Mère, een verguld Mariabeeld, die over alle Marseillais waakt, of ze nu katholiek, protestants, joods, moslim, boeddhist of vrijzinnig zijn. Een prachtig symbool.” 88 Boulevard Notre Dame - www.notredamedelagarde.com

2. Nog meer must sees voor de architectuurliefhebbers onder ons?

“Le Corbusier, Zaha Hadid of Jean Nouvel, allemaal lieten ze hun sporen na in Marseille, maar toch zet ik graag een lokale architect in de kijker. Rudy Ricciotti, die onder andere het Mucem ontworpen heeft. Dankzij het stadsvernieuwingsproject Euroméditerranée kreeg de stad hier opnieuw aansluiting met de zee. Ricciotti’s meest recente, nobele project is trouwens le Paquebot, sociale woningen in de vorm van een pakketboot, waardoor ook minder gegoeden in een prachtig gebouw kunnen wonen.” 7 promenade Robert Laffont - www.mucem.org - Rue Fauchier (le Paquebot)

3. Op welk adresje zou je zelf graag logeren?

“Ik logeerde ooit in hotel Le Corbusier in het prachtige Cité Radieuse van de gelijknamige, beroemde Zwitserse architect. Iets wat iedereen gezien moet hebben, ook al noemden de Marseillanen het bij de opening in 1953 ‘la maison du fada’ (het gekkenhuis). Ze konden niet begrijpen dat je nooit meer buiten hoefde te gaan, want alle mogelijke diensten waren in het gebouw voorzien.” 280 Boulevard Michelet - www.citeradieuse-marseille.com

 4. Waar komen groenliefhebbers aan hun trekken?

“Weinig mensen weten dat één derde van Marseille natuurgebied is. Dat heeft zo goed als alles te maken met Les Calanques, niet voor niets Unesco-wereld- natuurerfgoed. Je kan erg mooie wandelingen maken als je start bij de École des Beaux-Arts in Luminy. Van daaruit kan je Les Calanques verkennen via verschillende wandelpaden. De Calanque de Marseilleveyre geniet mijn voorkeur, alleen al voor ‘Chez le Belge’, een afgelegen restaurant dat er in de jaren zeventig door een Antwerpenaar geopend werd. Voor deze haast onbereikbare plek moet je een wandeling van 45 minuten maken over een rotspad. Maar eenmaal daar aangekomen, vergeet je alle inspanning met een glas gekoelde roséwijn. Daarnaast telt Marseille het grootste aantal stadslandbouwprojecten van Frankrijk. Mijn favoriete deeltuintje ligt bij Foresta, een heuvel waarop de Hollywoodletters van Marseille prijken en je een geweldig zicht hebt op de haven. Activisten werken er aan een metropolitaans park met een stadsboerderij.” 184 Avenue de Luminy - www.esadmm.fr (vertrekpunt Les Calanques) 20 Boulevard d’Hanoi (Foresta)

5. Is er een evenement in de stad dat je het vermelden waard vindt?

“Het hele jaar door kijk ik geweldig uit naar het Festival de Marseille, in juni. Oorspronkelijk een dansfestival, maar intussen geëvolueerd tot een heus podiumkunstenproject. Drie weken lang dans, theater, muziek en film onder leiding van onze landgenoot Jan Goossens, voormalig artistiek directeur van de KVS. Hij is erin geslaagd om van dit festival een visitekaartje te maken en de diversiteit van de stad op de kaart te zetten.” www.festivaldemarseille.com

6. Een gezond ontbijt, lunch of brunch in een mooi kader, waar stuur je ons naartoe?

“Lekker brunchen kan je bij Carlotta With in de wijk Vauban. Een beetje hip chic, wat ongebruikelijk is in

Marseille, waar het hipsterfenomeen wat aan ons voorbijgegaan is. Bij Les Halles de la Major, aan de voet van de kathedraal, zijn er tal van eetstandjes waar je uiteenlopende gerechten kan kiezen. Ik ga steevast voor een tartaar van zeebaars of zeewolf. Je zit op een terras vlak bij de koloniale haven met zicht op de ferry’s naar Algerije en Tunesië.” 84 Boulevard Vauban - www.carlottawith.com - 12 Quai de la Tourette - www.leshallesdelamajor.com

7. Wat is er de culinaire specialiteit en waar proef je die het liefst?

“Uiteraard is er de bouillabaisse en de rijke wereldkeuken die je op elke hoek van de straat kan proeven, maar nog liever tip ik een kleine specialiteit. Panisses, een soort friet op basis van kikkererwten, heerlijk bij een glas Pastis. Ik eet ze het liefst in Café de l’Abbaye tijdens de apéro, met een geweldig zicht op de Vieux Port.” 3 Rue d’Endoume - www.facebook.com/lecafedelabbaye/

8. Op welke plek in de stad halen kinderen hun hartje op?

“Neem hen mee naar Friche la Belle de Mai, vroeger een tabaksfabriek, vandaag een urbanculturecomplex voor jong en oud. Kinderen kunnen er skatelessen volgen, muurklimmen, basketballen en in een speeltuintje rond een oude treinwagon ravotten. ’s Avonds geniet je van livemuziek en een fraai uitzicht vanaf het grootste dakterras van de stad.” 41 Rue Jobin - www.lafriche.org

9. Waar spreek jij af voor een gezellige tête-à-tête?

“In La Caravelle op de eerste verdieping van hotel Belle Vue bij de Vieux Port. In deze gezellige jazzbar kan je ’s avonds heerlijk aperitieven en lekkere hapjes eten.” 34 Quai du Port - www.lacaravelle-marseille.com

10. Waar vind je de mooiste streetart?

“Rond de Cours Julien vind je het meeste streetart per vierkante meter in heel Europa. Maar intrigerender is

de buurt rond les Puces, de grote vlooienmarkt van Marseille. De gigantische murals nemen hier tientallen vierkante meters in.” 130 Chemin de la Madrague-Ville (Marché aux Puces de Marseille)

11. In welke buurt is shoppen een plezier en wat zijn er de bijzondere adresjes?

“Zelf kies ik resoluut voor de Rue d’Aubagne, in de smeltkroes Noailles. Eerst ga ik naar Sarr, de tachtigjarige Senegalese kleermaker met zijn kleurrijke stofjes. Daarna stap ik binnen bij Jiji la Tunisienne van La Palme d’Or voor Noord-Afrikaanse snuisterijen. En ik eindig in Maison Empereur, een tweehonderd jaar oude gevestigde waarde in de stad. Meteen ook de oudste ijzerhandel van Frankrijk, waar je nu kan verdwalen tussen het kookgerei, zeep, stofjes, fijne lederwaren, speelgoed en andere authentieke spullen. Pure nostalgie!” 4 Rue des Récolettes - www.empereur.fr

12. Wat is de meest kleurrijke buurt van de stad?

“Ongetwijfeld de Cours Belsunce, onze Champs Elysées van het volk. Net zoals in Parijs door Lodewijk XIV gebouwd voor de rijken, maar hier door het volk ingepalmd. Het is ook de aankomstplek van Marseille, je ziet er de hele wereld paraderen.”

Wie is ze?

• Joke Quintens (46), woont sinds 2017 permanent in Marseille met haar partner Dirk Chauvaux

• organiseert met Moving*Marseille Urban Field Trips, stadswandelingen en meerdaagse studiereizen, volg via www.movingmarseille.com

• internationaal expert ‘Samen stad maken’ en participatief beleid

• Instagram en Facebook @jokequintens en @movingmarseille