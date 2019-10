Vogelen wint aan populariteit: 2019 is het jaar van de vogelaar Sophie Vereycken

07 oktober 2019

12u37

Bron: Goed Gevoel 8 Vrije tijd Vergeet Pokémon GO. Wie unieke wezens wil spotten, heeft meer aan een verrekijker dan aan een smartphone. 2019 is het jaar van de vogelaar.

Wie denkt aan vogelspotten, denkt aan mannen met baarden. Maar met de opkomst van hipster birding is het normaal als je twintigers naar de lucht ziet turen. In Engeland trekt liefst 32 procent van de jongeren er regelmatig op uit om te ‘vogelen’, en uitten Guy Garvey, de zanger van Elbow, en Damon Albarn van Gorillaz en Blur zich al als vogelfans. Bij ons lanceerde comedian Begijn le Bleu Fwiet! Fwiet!, een podcast over onze gevleugelde vrienden, en nam de women-only Facebookgroep De Duifkes al meer dan 1300 leden onder de vleugels. Een grote verrassing, want de Facebookgroep begon oorspronkelijk als grap, vertelt medeoprichtster Anna Schneider. “Ik ging al wel regelmatig vogels kijken, maar ik merkte dat ze mij niet serieus namen als vrouw. Dus startte ik met een vriendin De Duifkes op, een vogelwerkgroep alleen voor vrouwen. De naam is een reactie op de typische vogelspotgroepen met Latijnse namen. Wij staan voor: alles kan, als je maar geniet en naar buiten gaat.”

Kracht van de natuur

Auteur Agnes Wené, die Fluitend door het leven schreef, vindt vogelspotten dé manier om in contact te komen met de natuur. Psychologe Liesbeth Saerens: “In de natuur vind je andere prikkels dan in je dagelijkse omgeving. Elk bos of landschap is uniek, maar de structuur is vrijwel overal hetzelfde. Alles keert terug, dat is enorm rustgevend.” Door naar de natuur te kijken, neemt het stresshormoon cortisol af, terwijl aandacht voor de natuur positieve gevoelens als dankbaarheid oproept. Kortom: wie gaat vogelspotten, heeft de hoofdvogel afgeschoten.

Tip voor beginnende vogelaars

Anna Schneider: “Begin eenvoudig, bijvoorbeeld in je eigen tuin. Er bestaan vogelgidsen voor tuinsoorten die heel laagdrempelig zijn. Zo kom je er meteen achter of het iets voor jou is en kan je telkens een stapje verder gaan.”

Wist je dat...

... vogelzang vaak gebruikt wordt in achtergrondgeluiden voor meditatie? Bij het horen van tsjilpgeluiden worden bepaalde delen van ons brein geprikkeld die ervoor zorgen dat we beter kunnen ontspannen.