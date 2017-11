Vliegreis geboekt? Deze 6 do's & don'ts maken van jou de ideale vliegtuigpassagier C.D.

14u30

Bron: Nieuwsblad 0 Unsplash Vrije tijd Een lange vlucht voor de boeg? Dan is er niets zo fijn als comfortabel neervlijen in je vliegtuigzitje. Schoenen uit, voetjes in de lucht en met een beetje geluk weet je ook nog een armleuning te bemachtigen. Maar hoe denken je medepassagiers over je doen en laten? British Airways en onderzoeksbureau ProdegeMR namen de proef op de som en ondervraagden 1500 vliegtuigpassagiers in de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië over de ongeschreven etiquetteregels in het vliegtuig.

Mag ik mijn schoenen uitdoen?

Zolang je je sokken aanhoudt, zien de meeste ondervraagden er geen probleem in wanneer jij je schoenen uitdoet. Enkel de Italianen vinden het non buono, daar vindt 75% dit een absolute don't.

Van wie is de armleuning?

Hoewel schaar-steen-papier een makkelijke oplossing lijkt te zijn, is ook hier een ongeschreven etiquetteregel van toepassing. 67% van de ondervraagden geeft aan zelf één armleuning te gebruiken en de andere vrij te laten voor hun buurman. Bij het middelste zitje zijn de meningen verdeeld. Terwijl 47% van de ondervraagden in Groot-Brittannië en 42% van de mensen in de VS vindt dat de passagier op de middelste stoel recht heeft op beide armleuningen, denkt ongeveer de helft van de ondervraagde reizigers uit Italië, Frankrijk en Duitsland dat de armleuningen in het midden gaan naar de passagier die erom vraagt.

Mag ik een slapende buurman wakker maken?

Je buurman ligt na talloze minuten wroeten eindelijk in diepe slaap, en dan moet jij plots hoognodig naar het toilet. Typisch! Naast een overvolle blaas zit je dus ook met het ultieme vliegtuigdilemma: maak je hem wakker of niet? Terwijl ongeveer een derde van de ondervraagden ervoor kiest om over de buurman heen te klimmen, geeft 80% van de reizigers aan het geen enkel probleem te vinden wanneer een medepassagier hun voor een toiletbezoek wakker maakt.

En wat met een snurkende buurman? Geen probleem, zo blijkt! 66% van de ondervraagden negeert het geronk van hun naaste medepassagiers en zet het volume van de koptelefoon wat harder.

Is een praatje slaan toegestaan?

83% van de ondervraagden houdt het liever bij een vriendelijke 'goeiedag' gepaard met een glimlach. Amerikanen vinden het zelfs absoluut not done om je persoonlijke verhalen te delen met een wildvreemde op het vliegtuig.

Mag ik verhuizen naar een betere plek?

Terwijl jij als een sardientje in blik vecht voor een comfortabele slaappositie, is er op de rijen achter je geen passagier te bespeuren. Spullen pakken en wegwezen? Of de hele vlucht afzien? 53% van de ondervraagden vindt het oké om van stoel te ruilen als het cabinepersoneel daar toestemming voor geeft.

Wat met het scherm van je smartphone of laptop?

92% van de ondervraagden vindt dat je je scherm moet dimmen als de lichten in het vliegtuig uitgaan.