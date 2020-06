Vliegenplaag in huis? Met deze slimme trucjes hou je ze buiten Maurane Vallez Nele Annemans

01 juni 2020

12u56

Bron: Goed Gevoel 0 Vrije tijd Zomerse temperaturen: dat betekent helaas ook een resem aartsvervelende vliegen in huis. Laat je heel even een venster of een deur openstaan, mag je er zeker van zijn dat er enkele seconden later een exemplaar door je huis zoemt. Met deze slimme trucjes jaag je ze snel weer het huis uit.

1. Knoflook

Net zoals veel mensen, houden vliegen niet van de geur van knoflook. Daardoor is het dus een ideaal middelletje om ze af te stoten. Je kan ze op afstand houden door een bouillon te maken van wat verse, sappige knoflook. Het afkooksel giet je in een kom en plaats je aan een venster.

2. Lavendel

Ook aan de geur van lavendel hebben vliegen een hekel. Elke vorm, van olie tot een boeketje, is mogelijk om ze weg te houden. Net dat tikkeltje aangenamer voor jou dan de geur van knoflook, want dankzij de paarse bloemen lijk je te vertoeven in de Provence.

3. Kruidnagel

Twee vliegen in een klap met deze! De geur van kruidnagel laat vliegen én muggen rechtsomkeer maken. Vul een kom met wat water en kruidnagel of steek het in een citroen en leg dat op een strategische plaats: aan een raam of deur.

4. Basilicum

Ook dit kruid heeft een sterke geur en is voor vliegen minder aangenaam. Een basilicumplant in huis halen is dus zeker geen slecht idee. Enkele losse blaadjes op strategische plaatsen leggen kan ook al helpen.

5. Azijn

Witte azijn blijkt een wondermiddel in de strijd tegen de vliegen. Zet een kommetje verwarmde azijn aan het venster of geef je ramen er een poetsbeurt mee.

6. Vleesetende plantjes

Een vleesetende plant, zoals de ‘venusvliegenvanger’, lokt insecten dankzij de geur van zoete nectar. Hij trekt de insecten aan, waarop de plant dichtklapt en het beestje verteert.

7. De truc met de fles

Je kan natuurlijk ook zelf een val in elkaar knutselen. Wat je nodig hebt? Een lege fles en een zoete vloeistof. Je snijdt de bovenkant van de fles, giet de vloeistof in de onderkant en zet dan de afgesneden bovenkant er ondersteboven in. De vliegen komen af op de zoete vloeistof en kunnen vervolgens niet meer weg uit de fles.