Vlaanderen ontdekken per fiets: dit zijn de mooiste routes

03 augustus 2020

10u30

Afgelaste reizen, evenementen en festivals, stijgende besmettingscijfers, mondkapjes in de straten… Het vakantiegevoel is deze zomer helaas ver te zoeken. Of zo lijkt het althans. Terwijl het in feite om de hoek lonkt! Haal dit weekend gewoon je fiets van stal en ga op ontdekking in je eigen streek, langs een van deze schitterende trajecten. Wedden dat je je op slag relaxed(er) voelt?

Antwerpen

Woon je in het Antwerpse? Een fietstocht door het groene Brasschaat helpt je om de dagelijkse drukte van je af te schudden. Start je rit in het Peerdsbos en trap van hier langs het provinciaal domein Vordenstein, in de richting van park De Mik. Dat is de ideale plek voor een pauze, bijvoorbeeld om te picknicken en de meditatieve wandeling langs het Golempad te stappen. Onderweg met het hele gezin? Hou dan halt aan kinderboerderij Mikerf. Vervolg daarna met opgeladen batterijen jullie tocht door natuurgebied De Uitligger, om met 34 kilometer op de teller terug aan het startpunt te komen.

Limburg

Het is onmogelijk om niét tot rust te komen in het Nationaal Park Hoge Kempen. Welke lus je hier ook kiest, je bent continu omgeven door prachtige natuur. Kom je met de wagen, dan raden wij aan om die achter te laten op parking Stiemerheide in Genk. Haal je stalen ros van het fietsenrek en rijd van hier de Vallei van de Ziepbeek in. Via de grote Kievitheide kan je je tocht vervolgen naar het Albertkanaal, rond Zutendaal en via de Kattevennen en de Mechelse Heide. En maak je geen zorgen: langs het 48 kilometer lange traject heb je de eet- en drinkgelegenheden voor het uitkiezen.

Oost-Vlaanderen

Ja, de Vlaamse Ardennen zijn befaamd om hun stevige hellingen zoals de Koppenberg en de Hotond. Maar je moet het jezelf helemaal niet zo moeilijk maken. Er bestaan genoeg andere, minder pittige routes door deze pittoreske streek. Zo kan je vanuit Oudenaarde vertrekken in de richting van Moregem voor een ontspannende rit langs Wannegem-Lede, Huise, Mullem en tenslotte via het jaagpad langs de Schelde terug naar de Markt. Noem het gerust je persoonlijke Ronde van de Vlaamse Ardennen en trakteer jezelf aan de finish op een lekkere Ename!

Vlaams-Brabant

Plantentuin Meise is op zich al een bezoek waard. Maar wist je dat de botanische tuin ook het startpunt vormt van een mooie 54 kilometer lange fietstocht door de achtertuin van wielerlegende Eddy Merckx? Ontdek de charme van gehuchtjes als Imde, Oppem en Meuzegem, geniet van de wind in je haren langs kanaal Brussel-Rupel en leer Vilvoorde en Grimbergen van naderbij kennen. Over hoeveel uren je de tocht uitspreid bepaal je zelf. Aan bezienswaardigheden en horecagelegenheden is er onderweg alvast geen gebrek.

West-Vlaanderen

Brugge is dan wel ‘die Scone’, maar de rand mag er ook zijn! Zet vanuit de stad koers langs de Smedenpoort in de richting van het Coppietersbos, via de Rosmolen, tot het Tillegembos. Hier kan je even de benen strekken omgeven door de natuur, het statige kasteel bezoeken en/of een hapje eten in herberg De Trutselaar. Om nadien door het gezellige Loppem en langs het kanaal weer naar het Minnewater te fietsen, met in totaal ruim 30 kilometer in de benen.

