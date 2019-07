Vlaamse ontwikkelt vrouwenurinoir: “Veel aangenamer dan hangend plassen boven een vuile wc-bril” tvc

02 juli 2019

20u03 1 Vrije tijd Goed nieuws voor vrouwen die de lange wachtrijen aan toiletten op festivals en evenementen beu zijn. Productdesigner Ellen Lejeune (32) heeft een vrouwenurinoir ontworpen dat binnenkort kan worden uitgetest op Reggae Geel, de Gentse Feesten en andere festivals.

Ellen Lejeune bedacht ‘MissWizz’ in 2010 als afstudeerproject Productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen. Om het design op punt te krijgen, schakelde ze familie en vrienden in. “Het vrouwenurinoir is zo ontworpen dat zelfs zwangere vrouwen of moeders met een baby in een draagzak op hun buik er gemakkelijk gebruik van kunnen maken”, zegt Lejeune. Ze legt uit hoe het vrouwenurinoir precies werkt. “Eén unit bevat twee urinoirs waarin rechtstaand kan worden geplast, wat veel aangenamer is dan hangend plassen boven een vuile wc-bril. Om te plassen schuif je naar voor over een plasgoot, om vervolgens een beetje door de knieën te buigen en boven het urinoir te zweven. Om plasspetters te voorkomen werd er een soort metalen gaas in gelegd.”

Opvouwbaar

Naast het feit dat het vrouwenurinoir komaf maakt met lange wachtrijen aan toiletten op evenementen, is de ‘MissWizz’ ook gemakkelijk transporteerbaar. “Het hele urinoir is opvouwbaar”, legt Lejeune uit. “Op dezelfde oppervlakte die nodig is voor één chemisch toilet kunnen maar liefst acht units worden geplaatst. Daarnaast is ‘MissWizz’ een droge urinoir, wat op massa-evenementen miljoenen liters water kan uitsparen.”

Ik heb een enquête uitgevoerd en 94 procent van de vrouwen was tevreden over het urinoir Ellen Lejeune

Om ‘MissWizz in de praktijk te testen werd gedurende drie jaar een vereenvoudigd model tijdens de Gentse Feesten gebruikt. “Ik heb toen een enquête uitgevoerd en 94 procent van de vrouwen was tevreden over het urinoir”, zegt Lejeune. Ondertussen liggen de tekeningen voor een nieuw prototype klaar, dat hoge slaagkansen heeft om in productie te gaan. Om het te bouwen is echter 5.000 euro nodig en daarvoor werd een crowdfunding opgestart. “Als genoeg mensen één euro schenken, dan kan het project écht beginnen”, zegt Lejeune. “Met het minimalistische design kan het nieuwe proefmodel van de ‘MissWizz’ in amper drie dagen tijd gebouwd worden.” Dit prototype zal dan op Reggae Geel kunnen worden uitgetest. “En hopelijk volgen volgend jaar nog meer festivals en evenementen”, zegt Lejeune.

Wie het damesurinoir alvast wil uittesten, kan een toiletbezoek brengen aan Bar Bricolage in Gent, waar het eerste werkende testmodel staat. Er is ook een ‘MissWizz’ in toiletwagen ‘‘t Krochtje’ geplaatst, dat je kan treffen op tal van evenementen.