Vlaamse Ardennen-lovers verklappen hun verborgen parels

Of je nu graag door de bossen struint op zoek naar paddenstoelen, verdwaalt in de onderaardse gangen van een grot of liever cultuur opsnuift in Stavelot of Bouillon: de Ardennen heeft voor ieder wat wils in petto. Wij vroegen drie doorwinterde Ardennen-lovers naar hun favoriete bestemming.

Koen (36) uit Haacht trekt elk Hemelvaartweekend met de hele familie naar de Ardennen. En dat is geen toevallige keuze, zo blijkt: "We wonen in Haacht, omringd door beton. Op amper een paar uurtjes rijden staan we midden in de Ardennen, en dat is echt een andere wereld. De meesten nemen hun koersfiets mee, anderen gaan liever wandelen. Ik kom volledig tot rust als ik door die prachtige herfstkleuren fiets! Van dagelijkse stress is geen spoor meer van zodra we in het zadel zitten." De verantwoordelijkheid voor het kiezen van een droomadresje neemt hij maar wat graag op zich: "We zijn met bijna dertig man, waaronder meer dan tien kinderen. Ik leg mijn keuze altijd voor, zodat iedereen zijn zegje kan doen. Soms gaan ze meteen akkoord, soms moet ik nog wat verder zoeken", lacht Koen. "Meestal valt onze keuze op een luxevilla met zwembad, sauna en jacuzzi. Ook de leefruimte mag gezellig zijn, want na het fietsen en wandelen komen we graag samen om te eten en onze avonturen met elkaar te delen. Mijn meter organiseert elk jaar een quiz en we spelen gezelschapsspelletjes." Koen herinnert zich een huisje met een magnifiek zwembad in La Roche, waar ook de omliggende natuur hen deed wegdromen. Maar over zijn absolute topper is hij stellig: "Aubel en omgeving, zonder enige twijfel! Dat dorp heeft ons echt verrast. Toen we op het centrale plein stonden, voelde het alsof we teruggekatapulteerd werden naar lang vervlogen tijden. Alsof we acteurs waren in een oude televisieserie, zeer bijzonder. Het beviel ons daar zo dat we voor volgend jaar opnieuw in die regio geboekt hebben. Dat is misschien nog het leukst aan de Ardennen: je hoeft helemaal niet ver te reizen om in een totaal andere wereld terecht te komen. Een absolute must-do!"

Magisch uitzicht

Ook voor Dominique (42) uit Sint-Truiden zijn de Ardennen een droombestemming. Lang niet alleen om te onthaasten, onthult ze meteen. Ze runt Dansstudio Cre@rt en organiseert 's zomers danskampen in het bosrijke laaggebergte. "Overdag zijn we zo druk bezig met dansen, dat we 's avonds niets liever doen dan heerlijk uitblazen in een zalig logeeradresje. Als dat adresje dan ook nog eens over een betoverend uitzicht beschikt, is ons geluk compleet. Zo verbleven we vorig jaar met 48 mensen (40 kinderen en 8 begeleiders) in vakantiehuis Les Bains in La Roche-en-Ardenne. Omdat de binnenruimte eerder beperkt was en we als dansers veel bewegingsruimte nodig hebben, hebben we grote tenten neergezet in de tuin. Zo konden we dansen met uitzicht op de prachtige vallei. Magisch!" Met haar gezin is Dominique ook vaak in de Ardennen te vinden. "We boeken vaak een huisje in de streek rond Durbuy. Hoe mooi 'het kleinste stadje ter wereld' ook is, doe ons maar de bossen met hun herfstkleuren, de onverwachte waterstroompjes, de bemoste rotsen en ontelbare paddenstoelen. Ik merk dat mijn drie kinderen dan meteen tot rust komen, die smartphone wordt dan plots een stuk minder interessant." (lacht)

Eén verkeerslicht

Erwin (46) uit Antwerpen verloor zijn hart dan weer aan de streek rond Malmedy en Spa. Elke zomer is de geboren Oostenrijker die al 25 jaar in ons land woont, in de Ardennen te vinden met zijn familie. "Meestal kiezen we voor een groot huis met zwembad, iets wat mijn vier kinderen en twee kleinkinderen enorm appreciëren." Over de reden waarom hij zo graag naar het zuiden van ons land trekt, hoeft Erwin niet lang na te denken: "Walen zijn bijzonder aangename mensen: altijd vrolijk en goedgezind. Daar krijg je een instant vakantiegevoel van." Maar Erwin heeft als rechtgeaarde wielerfanaat ook een tweede reden in petto: "In Malmedy staat maar één verkeerslicht, en toch gebeuren er nooit ongevallen. Het verkeer is er veel minder gehaast dan in Antwerpen bijvoorbeeld. Zalig! De Ardennen beschikken bovendien over prachtige fietspaden, uitstekend aangelegd en mooi onderhouden. Een verademing in vergelijking met fietsen door de Franse bergen! Het enige dat valt af te wachten bij een tripje naar de Ardennen is het weer, maar ook hier geen klachten: dit jaar genoten we van aangenaam zomerweer."

