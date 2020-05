Virtueel toneel: volg op WhatsApp hoe Emmi en Leo verliefd worden op elkaar Stéphanie Verzelen

07 mei 2020

Corona dwingt toneelgezelschappen om creatief te zijn. Een straf voorbeeld? Theatercollectief SKaGeN lanceert een voorstelling die zich volledig afspeelt op WhatsApp. Je koopt een kaartje en volgt vier weken lang hoe twee vreemden elkaar via berichtjes leren kennen en verliefd worden.

Geef toe, we zijn allemáál een beetje voyeuristisch. En net daarom klinkt de nieuwe, virtuele theatervoorstelling van SKaGeN zo interessant. Ze laat ons toe om vanop onze eigen smartphone ‘stiekem’ het WhatsAppverkeer van een verliefd koppeltje mee te volgen.

In ‘WatchApp #1: Emmi & Leo’ volg je een vrouw, Emmi, die haar abonnement op een magazine wil opzeggen, maar door haar dyslexie twee getallen in het telefoonnummer verwisselt en zo bij een zekere Leo terechtkomt. Die toevallige kennismaking vindt plaats tijdens de lockdown in België. Emmi en Leo leren elkaar stukje bij beetje beter kennen en merken dat ze tot elkaar aangetrokken zijn. Maar het loopt niet allemaal van een leien dakje. En natuurlijk zouden ze elkaar ook weleens willen zien.

Koop je een kaartje voor de voorstelling, dan krijg je toegang tot het WhatsAppgesprek waarin de gevoelens tussen Emmi en Leo zich langzaamaan ontwikkelen. Elk berichtje dat de een naar de ander verstuurt, op om het even welk moment van de dag, krijg jij ook op je telefoon binnen. Zo kan je hun conversatie in realtime volgen. Voor je het weet zit je ook in spanning te wachten op een antwoord, net zoals de personages en net zoals je je zelf zou voelen wanneer je iemand nieuws leert kennen.

Je kan Emmi en Leo vier weken lang volgen, telkens vanaf woensdag. Info en tickets vind je op www.skagen.be.