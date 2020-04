Virtueel op reis: neem een duik in het Great Barrier Reef of bezoek de Grand Canyon

Dankzij Google Street View en andere platformen kun je op je tablet of smartphone wereldberoemde plekken zoals de Grand Canyon of het Colosseum in Rome interactief bezoeken, gewoon alsof je er zelf staat. Handig nu we niet zomaar op een vliegtuig kunnen springen. Nog meer bezigheidstherapie vind je in onze ‘ Thuisblijfgids ’.

Herinner je je de commotie die ontstond toen gekke Google-autootjes door de straten begonnen te rijden met een zware camera op het dak? Ze werden ingezet voor Google Street View, het mobile mapping-project van Google dat met die beelden een grote databank van de wereld maakte. “Toen Google begin deze eeuw geld begon te verdienen aan advertenties, hadden ze de ambitie om ‘de bibliotheek van de wereld’ te ontwerpen”, zegt technologiejournalist Ronald Meeus. “Dat wil zeggen: ook gevuld met alle mogelijke geografische info van satellietgegevens uit de hele wereld. Google Street View is niet om commerciële redenen gemaakt, want het geld wordt met Google Maps verdiend. Ook ik vind het fascinerend om te zien. Je kunt je er dagen mee amuseren en de beelden worden geregeld geüpdatet.”

In de meest ontoegankelijke gebieden wordt de Street View Trekker gebruikt, een draagbaar rugzaksysteem met vijftien lenzen waarmee bijvoorbeeld de smalle paden van de Grand Canyon zijn verkend

Van elke plek ter wereld maakte Google 360°-panoramische afbeeldingen die je interactief online kunt bekijken. Daarvoor heb je geen speciale VR-bril nodig, gewoon je tablet, laptop of smartphone. Later zette het bedrijf ook fietsen met camera’s in op plekken waar geen auto’s rijden, zoals natuurgebieden of recreatieparken. In de meest ontoegankelijke gebieden wordt de Street View Trekker gebruikt, een draagbaar rugzaksysteem met vijftien lenzen waarmee bijvoorbeeld de smalle, steile paden van de Grand Canyon zijn verkend. Als webgebruiker hoef je niets anders te doen dan te navigeren met je pijltjestoets, of met je muis te klikken op de markeringen op je scherm. Omdat je in alle richtingen kunt kijken, krijg je een goed beeld van de attractie. Ideaal om in deze reisvrije tijden toch op reis te gaan.

De mooiste bestemmingen

Grand Canyon

Amerika’s beroemdste natuurattractie is 446 km lang, gemiddeld 16 kilometer breed en maximaal 1.829 meter diep. De kloof werd twee miljoen jaar geleden gevormd door de Colorado-rivier in de Amerikaanse staat Arizona. Via Google beland je er middenin, met vóór je ogen een wandelaar met rugzak en wandelstokken die je gewoon achterna kunt lopen door op de pijltjes te klikken. Via de kaart linksonder kun je je ook verplaatsen naar andere hoogtepunten zoals de South Rim Trail of de Bright Angel Trail. Of naar Hopi Point, waar je een panoramisch uitzicht hebt op het bruine rotslandschap. Bezoek hier de Grand Canyon.

Colosseum

‘Tijdelijk gesloten’, staat er door de lockdown op het Google Maps-stadsplan van Rome bij het Colosseum of Forum Romanum. Maar via Google wandel je gewoon binnen in het gebouw waar tweeduizend jaar geleden 80.000 mensen de gladiatoren toejuichten in een bloederig spektakel vol kippenvel en massahysterie. Naar het Colosseum.

Machu Picchu

Een bezoek aan de ‘verloren stad’ van de Inca’s met tempels en terrassen op een bergflank, is de absolute climax van elke Peru-reis. Elke dag trekt het complex zo’n 5.000 bezoekers die in dichte drommen de 2,5 uur durende tour doen. Maar bespaar je het urenlange aanschuiven, en bekijk vanuit je luie zetel het Unesco Werelderfgoed dat de Spaanse veroveraars nooit ontdekten. Je kunt wandelen langsheen de stenen muurtjes in de ruïnes van de Incastad, maar ook de Casa de los Nobles of de Tumba Real bezoeken. Ga naar Machu Picchu.

Great Barrier Reef

Geen snorkelbril bij de hand om de koralen te bewonderen? Geen probleem! Met je computermuis neem je een duik in het grootste koraalrif ter wereld. Het Great Barrier Reef telt meer dan 2.900 individuele riffen, gelegen voor de kust van Queensland in Noord-Oost Australië. Je verkent de omgeving van Wilson Island, en de blauwe kleurenpracht die onder water ligt. Duik in het Great Barrier Reef.

Disney-pretparken

Droom je ervan om eens naar Walt Disney World in Orlando te trekken? Dan krijg je een stevig voorproefje met de 360°-beelden van de Street View Trekker in onder meer het Magic Kingdom Park, Epcot, de Disney’s Hollywood Studios en Disney’s Animal Kingdom. Allemaal te doorwandelen via Street View.

Vier andere virtuele manieren om topattracties te bezoeken

Keukenhof op YouTube

Het is een klap voor Keukenhof in Lisse: normaal gezien ontvangt het bekendste bloemenpark van Nederland jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers, nu blijft het park bij de grote tulpenbloei in april en mei dicht. Via YouTube post Keukenhof nu elke week filmpjes van de bloemen. Medewerkers laten hun favoriete plek in het park zien en vertellen honderduit over de bloemenpracht, zodat je er toch bij bent.

Wandel op de Chinese Muur

De Chinese Muur is tweeduizend jaar oud en strekt zich over een afstand van 6.259 kilometer uit over verschillende Chinese provincies. Eeuwenlang al staat wandelen op dit iconische monument op de verlanglijst van reizigers, zelfs voor het woord bucketlist was uitgevonden. Maar je kunt ook zonder inspanning het bouwwerk bezoeken met een virtuele wandeltour die zo’n 10,5 kilometer Muur tussen Jinshanling en Simatai bestrijkt. Daarnaast vind je via de site nog veel info over niet te missen excursies, voor wanneer een echt bezoek weer mogelijk is.

Het noorderlicht in Lapland

Aurora borealis of het noorderlicht is een adembenemend natuurverschijnsel dat ontstaat door elektrisch geladen zonnedeeltjes die in de atmosfeer botsen met zuurstofatomen en stikstofdeeltjes. Door het magnetische veld rond de aarde zijn ze het best waarneembaar in landen op de noordelijkste breedtegraad, dus in Scandinavië, Rusland, IJsland, Groenland en Canada. Via de Lights over Lapland-site bekijk je 360°-video’s van het prachtige fenomeen, waarbij je met de pijltjestoetsen zowel rondom je als naar boven kijkt. De virtuele tour start in het Icehotel in het nationaal park Abisko in Noord-Zweden. Daarna stap je op een slee en voert een rendier je over een meer naar een houten Sami-hut waar je het kleurrijke schouwspel in de lucht gadeslaat.

Met AirPano naar de woestijn van Namibië

De Namibische zandduinen zijn haast beeldhouwwerken en strekken zich in het nationaal park Namib-Naukluft in zuidelijk Afrika uit over bijna 50.000 vierkante kilometer. Dune 7 is liefst 388 meter hoog. Met interactieve 360°-beelden van AirPano kun je de duinreuzen vanuit elk perspectief bekijken, ook vanuit de hoogte. De tour belicht ook Deadvlei, een kleipan bezaaid met zout en zwarte dode acaciabomen, en de prachtige sterrenhemel boven het gebied. AirPano is een project van Russische fotografen die zo’n 3.000 panorama’s maakten van 300 natuurplekken op onze planeet, en biedt interactieve beelden van Antarctica tot aan de Barentszzee.

Heel wat Belgen zitten momenteel thuis, al dan niet technisch werkloos. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ bundelen we tips van expert en journalisten die je kunnen helpen om deze periode zo positief mogelijk te overbruggen.

