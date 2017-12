Vind je dit in je kerstboom? Dan verwijder je het beter zo snel mogelijk ND

14u53

Bron: The Independent 8 Facebook Vrije tijd Het lijkt wel een kruising tussen een walnoot en een dennenappel, maar wie dit bruine bolletje in de kerstboom ontdekt, zal het toch liever willen verwijderen. De inhoud van dit ongewenst kerstcadeautje? 100 à 200 eitjes van een bidsprinkhaan.

Facebookgebruiker Daniel Reed waarschuwt op het sociale medium voor eivormige bolletjes ter grootte van een walnoot in de kerstboom. "Je hoeft er niet bang voor te zijn, maar je knipt het wel beter voorzichtig af en legt het in de tuin," waarschuwt hij. In het bolletje zitten maar liefst 100 à 200 eieren van een bidsprinkhaan. Nadat Daniel zijn waarschuwing op Facebook zette, ging de post viraal en werd meer dan 75.000 keer gedeeld.

Een kerstboom zit hoe dan ook vol met insecten, en dus is het ook niet onoverkomelijk dat er eitjes in de takken worden gelegd. De warmte van jouw huis kan ervoor zorgen dat de eieren sneller uitkomen. Wie geen sprinkhanenplaag in huis wil als kerstcadeautje, doet dus maar beter een check-up. Bovendien zullen de beestjes niet lang overleven binnenshuis. Wie dierenlevens wil redden, doet er ook goed aan de eitjes buiten te leggen.