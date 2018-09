Into the wild Gesponsorde inhoud Vier tips voor unieke waterbelevingen in de Ardennen Op ontdekking in de Ardennen Aangeboden door Ardennes-Etape

07 september 2018

15u49 0 Vrije tijd Als je helemaal in de natuur wilt duiken, kun je dat makkelijk in de Ardennen doen. Want hier kom je de vier elementen - water, lucht, aarde en vuur - overal tegen. Neem nu water: dit natuurelement zorgt niet alleen voor leven, maar kan je ook op verbazend veel manieren ontspannen.

1. Mini-bergrivieren

Je zou het niet verwachten, maar in de Ardennen lopen een paar flinke beken die hard hun best doen om op een bergrivier te lijken. Met hun versnellingen, grillige vertakkingen en klaterende watervallen hebben de Ninglinspo en de Chefna, zijriviertjes van de Amblève, zelfs minicanyons uitgesleten. Volg hun loop via zigzagpaden, rotsen, houten trappen en bruggetjes... en je voelt je een echte ontdekkingsreiziger. De stroompjes liggen in de bossen tussen Aywaille en Stoumont in de provincie Luik.

2. Een vlot bouwen

Een kinderziel die van papieren bootjes houdt of het ruwe hart van een avonturier? Eén keer in je leven moet je een vlot bouwen waarop je zelf een eind op de Ourthe of de Amblève vaart. Als je geen zin hebt om het zelf uit te zoeken, kunnen buitensportorganisaties je in team begeleiden bij het maken van zo'n constructie.

3. Waterkunst in oude tuinen

Uniek in Europa en pas gerenoveerd: de watertuinen van Annevoie tonen hoe creatievelingen in de achttiende eeuw hun grote stijltuinen op een creatieve en ingenieuze manier aanlegden. Speelse fonteinen, mooie bassins, watervalletjes, beelden en bomen... Zo zag je het water in de Ardennen nog nooit. (open tot begin november)

4. Wandelen op het water

Ook dat is water: sponsachtige natte veengronden en moerassige gebieden. De mooiste herfstdecors voor interessante laarzenwandelingen vind je natuurlijk ook in de Ardennen. In de Hauts Marais van Bellemeuse (bij Samrée en La Roche-en-Ardenne) maak je echte moeraswandelingen. En in de Hoge Venen of het hoogveen van Malchamps wandel je dankzij houten vlonderpaden zelfs over het water.

Een vakantiehuis mét waterbeleving

Ook in het juiste vakantiehuis ervaar je het ontspannende effect van water.

1. Een zwembad binnen én een groot natuurdomein met vijvers en een beekje. Als je met de hele familie of een vriendengroep volop van de Ardennen en de rust van water wilt genieten, is dit grote luxevakantiehuis in Gedinne (provincie Namen) de perfecte spot.

2. Onversneden romantiek: de knusse warmte van een houten huis, een unieke ligging aan het water en alle eigentijdse luxe... Deze chalet voor twee ligt bij een natuurreservaat in Momignies, niet ver van Chimay.. Zelfs vanuit je bed kun je ongestoord naar het water kijken. Fijn detail: het bootthema in de inrichting zorgt voor een passende sfeer.

