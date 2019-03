VIDEO. Tatyana Beloy in NINA: “Ik ga voluit voor mijn dromen” Redactie

08 maart 2019

14u58 0 Vrije tijd Haar musicalschool loopt op rolletjes, ze lanceert een eigen kledinglijn en ze vond de ware liefde. Dertiger Tatyana Beloy – uitgerekend morgen 9 maart is ze jarig – is meer dan ooit in balans. “Vroeger kickte ik op ‘What’s next?’, nu zoek ik rust.”

Als een lentewind die binnenwaait in de koffiebar in Antwerpen: Tatyana Beloy (34) is en blijft een frisse verschijning. Eeuwig meisje en heerlijke spraakwaterval – “Ik kan dat niet, hoor, zo subtiel praten en al” – maar evenzeer een volwassen vrouw, die zich de jongste jaren verdiept in zichzelf. “Gaan praten met een gedragstherapeut: dat mag geen taboe meer zijn.” Ze vertelt ons over haar eerste kledinglijn bij ZEB, die ‘Supastar’ heet, naar haar gelijknamige musicalstages. Maar even snel gaat het over haar lief Konrad Widelski, de cameraman die ‘Studio Tarara’ op VTM zo schitterend in beeld brengt en voor wie ze haar hart zorgvuldig openstelde. “Ik heb dit nog nooit eerder gevoeld.” We geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot, het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

