Video: 'patsers' Adil en Billal op de set bij NINA Dit lees je morgen in NINA Eva Van Driessche

13u02 0 Filip Van Roe Adil & Bilall Vrije tijd 2018 wordt hét jaar voor regisseurs Adil El-Arbi (29) en Bilall Fallah (32). Hun derde film 'Patser' komt uit én ze jagen hun jongensdroom na: een eerste Amerikaanse film maken. Het geheim van hun succes? "Wij zijn als broers: constant pissed op elkaar."

Oók in NINA morgen:

Wat heeft 2018 voor jou in petto? Ontdek het in onze grote jaarhoroscoop!

Gezonde kookvoornemens van Sandra Bekkari

Experts tippen dé trends voor dit jaar (lavendelkleur en korte bobjes)

En onze moderedactrice Hilde vertelt je van welke koopjes in de solden je nog het hele jaar plezier hebt.

Veel leesplezier en geniet van het weekend!

Filip Van Roe Cover NINA 460