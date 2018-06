VIDEO: maak zelf unicorn-slijm om heerlijk mee te kliederen Jente Hautekiete

11 juni 2018

15u36 0 Vrije tijd Eigenlijk is het voor kinderen, maar wij vonden het kneed- en kliederboek van Babbe van Ginkel stiekem ook wel interessant. Ze geeft receptjes om zelf klei, slijm en andere gekke kliederdingen te maken. Urenlang speelplezier voor je kroost. En wij kunnen deze video ook wel tien keer na elkaar bekijken.

Wat heb je nodig:

Kinderlijm, moet PVA (Polyvinyl Alcohol) bevatten.

Vloeibaar wasmiddel, moet borax (Sodium Tetrborate) bevatten. De meeste vloeibare wasmiddelen bevatten dit ingrediënt.

Scheerschuim

Voedingskleurstof

Hoe maak je het:

Giet een flesje kinderlijm in een schaaltje en voeg evenveel scheerschuim toe. Giet er lepeltje per lepeltje wat wasmiddel bij en roer goed door. Blijf wasmiddel toevoegen totdat de lijm een klont wordt en van de wand van het schaaltje loskomt. Een kleine shortcut van NINA is om bloem toe te voegen, zo wordt het mengels al snel dikker. Voeg dit ook lepel per lepel toe zodat je niet te veel bloem toevoegt. Verdeel het mengsel in porties die je afzonderlijk een leuk kleurtje kan geven. Meng daarna de verschillende kleuren slijm terug bij elkaar en klaar!

Andere recepten voor klei, slijm, speelzand of voelbakken kan je vinden in het boek 'Kneed en klieder' van Babbe van Ginkel. Verkrijgbaar in de boekenwinkel of online bij bijvoorbeeld bol.com, voor € 12,50.