VIDEO. “Ik heb leren vechten vanaf mijn geboorte”, Bruno Vanden Broecke in NINA Redactie

01 februari 2019

16u05 0 Vrije tijd Hij houdt van humor met een tragisch kantje. Van tragiek met een grappig randje. Acteur Bruno Vanden Broecke is een man van vele talenten. Op de bühne én ernaast. Als het leven een mep uitdeelt, slaat hij keihard terug. “Ik heb leren vechten vanaf mijn geboorte.” In de video toont Bruno zich als acteur, in NINA toont hij zijn ware ik .

Een interview, vroeg op zaterdagochtend, maar ik neem voor één keer geen koffiekoeken mee: zijn echtgenote Evie heeft laten weten dat Bruno dat al heel lang niet meer eet. “Na wat problemen met mijn cholesterol eet ik veel gezonder”, bevestigt hij, waarna hij voor mij en zichzelf een kopje koffie zet. Het duurt niet lang voor ik bevestigd zie wat ik eigenlijk al wist: hier zit een mooie mens aan tafel. Liefhebber van het leven, met gulle lach. Geen ‘rare vogel’, zoals hij vaak omschreven wordt, maar wel een man uit één stuk. Kenner van geluk, in alle grootsheid en broosheid.

‘Het eiland’ – zijn personage Sammy Tanghe is legendarisch – ‘Safety First’ en ‘Wat Als?’ zetten hem voor televisiekijkend Vlaanderen neer als eeuwige grapjas. Daarnaast is Bruno een straffe mijnheer in het theater – zijn grootste liefde en de plek waar hij die andere kant van zichzelf kan laten zien. “Als het alleen humor was, zou ik een leegte voelen in mijn beroep. Ik hou van de combinatie donker en licht.”

De concrete aanleiding voor dit interview is de film ‘Trio’ – met Ruth Beeckmans en Matteo Simoni – maar we gaan ook graag op zoek naar de man achter de acteur. En wie vinden we daar? Iemand die niet zo tuk is op interviews en daarom vaak nee zegt. “Maar áls ik ja zeg, zeg ik echt ja”, stelt hij ons gerust. We zullen het komende uur graag luisteren. Vaak lachen. Geraakt worden ook, door wat hij zo pijnlijk raak vertelt. We geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot, het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

Nog meer in NINA:

- Beauty: blush is nog niet uitgeblus(h)t

- Mode: Kleuren die knallen

- NINA-onderzoek: vrouwen en alcohol

- Goedeles liefdesrecept: asperges op z'n Vlaams

& nog veel meer!