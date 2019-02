VIDEO. Hier gaan de allerrijksten op reis Liesbeth De Corte

16 februari 2019

09u22

Bron: Tatler 0 Vrije tijd Cocktails drinken à volonté, geregeld uit eten gaan, souvenirs kopen. Tijdens een vakantie is het normaal dat je je centen niet nauwlettend in de gaten houdt. Je wilt immers met volle teugen genieten. Voel jij je achteraf toch wat schuldig door de geplunderde spaarrekening? Lees dan vooral verder. Het Britse magazine Tatler doet uit de doeken wat de reistrends zijn voor de allerrijksten.

1. Cambodja

Shinta Mani Wild, € 1.750 per nacht

In Cambodja zijn de luxueuze resorts aan een opmars bezig. Het resultaat: deze bestemming valt steeds vaker in de smaak bij miljardairs én sterren, waaronder Beyoncé, David Beckham en Angelina Jolie. Althans, dat beweert Jaclyn Sienna India, de oprichtster van de poepchique touroperator Sienna Charles.

“Cambodja is dé populairste reisbestemming voor 2019", vertelt ze in Tatler. “De combinatie van het lekkere eten, de vriendelijke mensen, de cultuur en de hotels vind je nergens anders.” Ben jij de trotse eigenaar van een goed gevulde spaarrekening? Dan raadt ze aan om te overnachten in het gloednieuwe tentenkamp Shinta Mani Wild. Verwacht je niet aan simpele tentjes, wel aan knappe, houten hutten in het midden van het regenwoud.

2. IJsland

The Retreat, € 1.080 per nacht

Miljardairs die zich graag laten verwennen, trekken naar IJsland, meent Jaclyn. Dit eiland biedt niet alleen geweldige spa’s, maar ook adembenemende uitzichten. De place to be: The Retreat. Dit hotel, dat ook een wellness is, ligt vlak naast de bekende Blue Lagoon en is gebouwd op vulkanische rotsen. Ontspannend én perfect voor mooie Instagramkiekjes.

3. Tel Aviv

The Jaffa Hotel, € 500 per nacht

Ook Tel Aviv is een opkomende bestemming voor de allerrijksten. De voornaamste verklaring is de opening van The Jaffa Hotel. Volgens Jaclyn is dit omgebouwde klooster de perfecte uitvalsbasis om de stad te ontdekken. Wie een lange nacht wil inzetten, kan een bezoek brengen aan de Chapel Bar and Lounge - de indrukwekkende nachtclub van het hotel.

4. Hongkong

Rosewood Hotel, € 655 per nacht

“Ik hou van deze stad omdat het de ideale mix is tussen oud en nieuw”, zegt Jaclyn. Ze kijkt nog het meeste uit naar de opening van het prestigieuze Rosewood Hotel in maart dit jaar. Dit zorgt - volgens haar - voor een extra toets luxe in een toegankelijke bestemming. “Je kan hier voor weinig geld lekker gaan eten, maar je kan evengoed tafelen bij een super-de-luxe restaurant. Of je kan gaan wandelen in de bergen, of gaan varen met een jacht.”

5. Frans-Polynesië

Six Senses op Fiji-eilanden, € 1.050 per nacht

Frans-Polynesië is altijd al geliefd geweest bij koppels die op een huwelijksreis zijn. Maar de laatste tijd trekken de eilanden ook andere (superrijke) reizigers aan. Onder meer het hotel Six Senses op de Fiji-eilanden is in trek. En het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Prachtige privé-villa’s, een infinity pool, wuivende palmbomen en kristalhelder water. Iemand die ons op een reisje wil trakteren?