VIDEO.“Gigi en Bella Hadid dragen mijn truien”: Jong talent in NINA Redactie

25 januari 2019

16u02 0 Vrije tijd Knoop de namen van Sebnem, Stien, Anne-Laure, Nina en Maaike in de oren: van deze dames zullen we nóg horen. Ze zijn jong en hebben heel wat in hun mars.

Sebnem groeide op in Beringen, maar na de humaniora verhuisde ze naar Istanboel, met één doel voor ogen: álles over mode leren. “Ik volgde fashion, design en technologie en ook fashionmarketing en patroon. Ik was 22, had niks te verliezen, en creëerde een eerste collectie, in kleine aantallen. Op mijn eerste onlinecollectie kreeg ik veel goeie reacties. Al tamelijk snel gingen Gigi en Bella Hadid een aantal stuks van me dragen.” We gunnen je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot, het volledige artikel lees je morgen in NINA of op nina.be!

