VIDEO. #FRIYAY! Zoon en vader leven zich uit op ‘Let It Go’ uit Frozen in bijpassende jurken NINA-redactie

25 januari 2019

14u48 0 Vrije tijd Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Wat als je alleen thuis bent met je zoon en jullie allebei fan zijn van de Disneyfilm ‘Frozen’? Dan trek je een blauwe prinsessenjurk aan en ga je helemaal los op het deuntje van Let It Go. En dat film je natuurlijk, zodat ook de rest van de wereld er vrolijk van kan worden. Op een bepaald moment moet zoonlief zijn vader zelfs even een halt toeroepen omdat hij de juiste danspasjes niet volgt en iets te wild om zich heen zwaait. Cute!