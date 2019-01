VIDEO. #FRIYAY! Wegdromen met de laatste hype uit Bali: het drijvend ontbijt TVM

04 januari 2019

17u40 0 Vrije tijd Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Ook nood aan een lange zonvakantie nu de feestdagen achter de rug zijn en de zomer verder weg lijkt dan ooit? Volgens reiswebsite Travel + Leisure is in Bali een nieuwe ontbijttrend ontstaan, die ons meteen inspiratie gaf voor zomerse reisplannen.

Ze hebben er namelijk komaf gemaakt met het klassieke ontbijt op bed – zo 2018 – en eten er nu hun eten op in het zwembad. Mooi geserveerd op een dienblad dat als je wil ook nog eens in de vorm van een hartje komt. In talloze luxeresorts zoals in het AYANA Resort en Spa, de Banyan Tree-hotels en het Four Seasons Resort Bali op Jimbaran Bay kun je het drijvende ontbijt al bestellen en het kost niet eens zoveel geld. Voor zo’n € 15 voor 2 personen ben je al gesetteld.

Onder de hashtag #floatingbreakfast vind je op Instagram nu al meer dan 10.000 foto’s van deze jaloersmakende trend. In de onderstaande video leggen ze het concept uit. En wegdromen maar!