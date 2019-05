VIDEO. #FRIYAY! Tandenborstels maken geniale cover van ‘Wannabe’ van de Spice Girls Redactie

14u10 0 Vrije tijd Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Heb je ooit al van het YouTube-kanaal Device Orchestra gehoord? De makers van dit kanaal hebben een opmerkelijke hobby: ze gebruiken alledaagse objecten, technologische snufjes en prullaria om bekende liedjes te kopiëren. Denk aan een epileerapparaat dat het deuntje van ‘Twinkle Twinkle Little Star’ produceert of tandenborstels, typmachines en betaalterminals die samen de intro van de reeks ‘Game of Thrones’ kopiëren. Maar onze favoriet? 5 elektrische tandenborstels die de hit ‘Wannabe’ van de Spice Girls coveren.