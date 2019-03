VIDEO. #FRIYAY! Reizigster met bagagekarretje gaat viraal, zie jij waarom? LDC

01 maart 2019

15u52 0 Vrije tijd Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Vanavond begint de krokusvakantie, en dat betekent dat veel mensen eropuit trekken. Héérlijk, zo’n reisje, al kan de chaos op de luchthaven al eens overdonderend zijn. Daar kan de vrouw uit het bovenstaande filmpje van meespreken. Al wachtend op haar bagage reed ze rond met een karretje, of beter gezegd: ze deed een poging tot. Zie jij waarom ze de bagagekar amper vooruit geduwd krijgt?

We zullen het even verklappen: ze heeft de onderkant van het karretje vast. “Dat zou ik ook nog kunnen voorhebben”, klinkt het hier op de redactie. Het feit dat de video op Facebook ook al meer dan 336.000 keer bekeken is, toont dat de flater zeer herkenbaar is.