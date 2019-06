VIDEO. #FRIYAY papa voert grappig gesprek met peuter mv

14 juni 2019

15u33 1 Vrije tijd Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Vaak is de nabespreking van een televisieprogramma bijna even leuk als het programma zelf. Zèker wanneer dit schattig duo aan het woord is. Mama Shanieke Pryor deelde deze video van haar partner die met hun peuter een volledig gesprek voert, terwijl die eigenlijk nog niet kan praten. Het schattige gekir van haar zoontje leverde haar zo’n 57 miljoen views op Facebook op.