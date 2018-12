VIDEO. #FRIYAY! Ook deze schattige viervoeter worstelt met het winterweer NA

14 december 2018

16u35 0 Vrije tijd Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijk feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Helaas pindakaas, sinds enkele dagen is Koning Winter écht in het land. ‘s Morgens het ijs van je autoramen krabben, glijpartijen op de oprit, tenen die veranderd zijn in ijsklompen ... En ook deze ietwat overmoedige kat worstelt duidelijk met de koude en de eerste sneeuwval.