VIDEO. #FRIYAY: kapsel wordt ijspegel door koude temperatuur

01 februari 2019

15u16 0 Vrije tijd Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

De voorbije weken waren een hel voor de koukleumen onder ons. Maar toch mogen we nog niet al te veel klagen. Onder het mom ‘het kan altijd erger’: de coupe van deze vrouw bevroor meteen in de ijskoude wind wanneer ze uit haar huis stapte in de Amerikaanse staat Iowa, het was daar toen zo’n -26 graden Celsius.