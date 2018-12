VIDEO. #FRIYAY! Eindelijk tijd voor de kerstboom, maar opgepast voor de poes! Louise Vanderputten

07 december 2018

14u13 0 Vrije tijd Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijk feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Elk jaar is het geduldig wachten tot Sinterklaas weer naar Spanje vertrekt om de kerstboom te mogen opzetten. Dit weekend is het eindelijk zover: tijd om de kerstballen van zolder te halen en de kerstlichtjes te ontwarren.

Wie een kat in huis heeft, houdt de kerstboom echter beter extra in de gaten, want de combinatie kat + kerstboom staat erom bekend nogal gevaarlijk te zijn … Een gewaarschuwd kerstliefhebber is er twee waard, vandaar deze hilarische compilatie. En nu aftellen naar Kerstmis!