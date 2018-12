VIDEO. #FRIYAY! Dit jongetje is dolenthousiast over zijn kerstcadeau Louise Vanderputte

21 december 2018

10u56 0 Vrije tijd Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Een kinderhand is gauw gevuld zeggen ze al eens. Maar dit jongetje is wel héél blij met zijn heel eenvoudig kerstgeschenkje. Hopelijk zijn al jouw familieleden even blij met de cadeautjes die ze van je krijgen. En anders kan je altijd nog eens in de fruitmand kijken!