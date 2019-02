Vertrek jij op vakantie? Pak je koffer in à la Marie Kondo Liesbeth De Corte

28 februari 2019

15u05 0 Vrije tijd Trek jij tijdens de krokusvakantie naar het buitenland, voor een weekje zon of sneeuw? Dan ben je niet de enige. Morgen al verwacht Brussels Airport zo’n 75.333 reizigers. En dat betekent één ding: véél mensen met stress om hun koffer ingepakt te krijgen. Gelukkig heeft de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo een handig stappenplan om het klusje makkelijker te maken.

Stap 1. Leg alles op je bed

In plaats van alles lukraak in je koffer te beginnen proppen, leg je alles eerst rustig op bed. Kijk kritisch naar alle T-shirts, broeken en kleedjes die voor je neus liggen. Heb je echt alles nodig? Om het met de woorden van Marie Kondo te zeggen: neem alleen de spullen mee die je “plezier opleveren”. Heb je je keuze gemaakt? Leg dan alles in categorieën bij elkaar. Leg je sweater bij de andere truien, verzamel je sokken en check dat je zwemgerief bij je ondergoed ligt.

Stap 2. Vouw alles zo klein mogelijk op

Als je een duidelijk overzicht hebt van alles wat je wilt meenemen, is het tijd om je kledingitems op te vouwen. Doe het op de ‘Marie Kondo’ manier. Dat wil zeggen: verticaal. Dit bespaart ruimte én zo zie je meteen wat er in je koffer zit. Kleedjes, jumpsuits of kledingstukken gemaakt van een delicate stof als zijde of linnen zijn een tikje moeilijker om op te vouwen. De oplossing: rol ze op. Zo vermijd je in één klap ook kreuken.

Stap 3. Verzamel je make-up

Steek alle make-up en toiletgerief in één doorzichtig tasje. Dit bespaart plaats, maar komt ook van pas als je alleen handbagage meezeult. Zo kan je in één keer alle vloeistoffen op de band leggen op de luchthaven, en moet je niet op het laatste nippertje alles bijeen liggen zoeken.

Stap 4. Tijd voor alle extraatjes

In deze digitale tijd zeulen we ook een heleboel kabels mee. Denk maar aan de oplader van je smartphone, fototoestel en je oortjes om naar muziek te luisteren. Tip: prop ze in een klein zakje, zodat de draden niet in de knoop geraken. Ook je schoenen kan je best in een aparte zak steken, zodat ze je kleren niet vuil maken. Nog iets wat je in een aparte tas kunt inpakken: je ondergoed. Leg je onderbroeken in de cups van je beha’s om plaats te besparen.

Stap 5: Inpakken maar!