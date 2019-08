Vertrek je op vakantie? Tips om zen op het vliegtuig te stappen LDC

03 augustus 2019

09u38

Bron: mindbodygreen 0 Vrije tijd De vakantie is het uitgelezen moment om even te ontsnappen aan de dagelijkse stress. Maar de tocht die je moet ondernemen om op je bestemming te geraken, is vaak chaotisch en hectisch. Zeker nu het dit weekend enorm druk wordt op Brussels Airport. Enkele tips om toch relaxed te blijven.

Vrijdag was het de drukste dag van het jaar voor Brussels Airport, met zo’n 96.000 passagiers. Ook in het weekend wordt het over de koppen lopen. De luchthaven gokt dat er vandaag 83.000 reizigers over de vloer komen. Zondag zijn er dat nog een tikje meer: 89.000. Niet bepaald de omgeving om rustig aan je vakantie te beginnen. Voor je het weet ben je gefrustreerd door de lange aanschuifrijen en alle mensen tegen wie je botst. Gelukkig zijn er een aantal tips om te voorkomen dat je met een verhit hoofd op het vliegtuig stapt.

Een goed voorbereid man is er twee waard

Het staat als een paal boven water, maar kom goed op tijd naar de luchthaven. Nathalie Pierard, woordvoerder bij Brussels Airport, raadt aan om op voorhand via de website parking te reserveren. Check vooraf ook of je handbagage niet te groot of te zwaar is. Op die manier voorkom je extra wachtrijen aan de douane.

Bedenk een plan van aanpak

Op voorhand zeg je tegen jezelf dat je de kalmte zult bewaren. Maar als puntje bij paaltje komt, is dat lastiger dan gedacht. Daarom bedenk je het best vóór je vertrekt een copingstrategie. “Als je dan panikeert, weet je hoe je moet reageren", stelt psychiater Indra Cidambi. Maak een muzieklijst met ontspannende nummers en let op je ademhaling. Diep in- en uitademen en ondertussen je buik laten opbollen, zal ook helpen om te kalmeren. Cidambi: “Of tel terug vanaf 100. Als je bij 1 begint en dan het rijtje afgaat, tel je op automatische piloot en word je niet goed afgeleid. Terugtellen is daarentegen de ideale manier om jezelf even te sussen."

Let op wat je eet en drinkt

Cidambi raadt aan om een aantal gezonde tussendoortjes mee te nemen op de vlucht. Zo kom je tenminste niet hongerig - en geïrriteerd - aan op je vakantiebestemming. Probeer ook niet te veel te eten vlak voor je op het vliegtuig stapt, want dan voel je je opgeblazen en oncomfortabel.

Vraag een extra vakantiedag aan

“Mensen vertrekken vaak de eerste vrije dag van hun vakantie, en ze komen ook meestal de laatste dag pas terug", stelt Cidambi. “Dat is geen goed idee. Je voorziet dan immers geen ruimte voor dingen die eventueel kunnen mislopen, zoals vertragingen.” Als het mogelijk is, raadt de expert aan om nog een extra rustdag in te lassen. Eenmaal weer thuis heb je dan ook meer tijd voor de nodige klusjes en de was en de plas. Zo voelt je laatste vakantiedag niet aan als een zondag op steroïden, en loop je niet van hot naar her om nog alles in orde te brengen.

Wat als je kroost gestresseerd is?

Veel drukte heeft niet alleen een effect op jezelf, maar ook op je kinderen. Een gemakkelijke oplossing: kauwgom. “Mijn moeder nam altijd kauwgom mee tegen de druk in de oren bij het opstijgen van een vliegtuig. Maar het had een leuk neveneffect: het werkte ook rustgevend”, legt opvoedexpert Caroline Maguire uit. “Zeg tegen je kind dat het zich moet concentreren op het langzaam kauwen. Dat doet wonderen tegen de stress.”