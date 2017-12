Versier je kerstboom eens met straffe vrouwen SV

Goed nieuws voor wie dit jaar wil uitpakken met een originele kerstboom: de traditionele kerstpiek is passé. Weg met de glitterende sterren of kitscherige kunstwerkjes, met een van deze powervrouwen aan de top zal je kerstboom pas écht schitteren. Lichtjes of slingers overbodig.

Vrouwen om naar op te kijken

En dat met dank aan het merk 'Women To Look Up To'. Zij ontwierpen namelijk unieke kerstpieken, naar de beeltenis van enkele straffe madammen die op deze wereldbol rondlopen. De klanten mochten stemmen welke dames de eer verdienden, en uiteindelijk werden Beyoncé, Serena Williams en Hilary Clinton de gelukkigen.

Zie jij liever je oma, oud-lerares of schoonmoeder aan de top van je kerstboom prijken? Kan ook. De figuren worden namelijk 3D-geprint in Londen, dus in principe kan quasi in een kerstfiguurtje omgetoverd worden, op voorwaarde dat je even naar de Britse hoofdstad gaat om je te laten inscannen. Het is wel even diep in de buidel tasten, zo'n figuurtje kost je namelijk 90 euro (220 euro als je je eigen creatie wil).

Mag het wat goedkoper zijn? Dan kan je voor 9 euro ook enkele originele kerstkaarten shoppen, met daarop Hillary Clinton, Beyoncé, Serena Williams, Adele, Michelle Obama, en Angelina Jolie.

